***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2023 09:44
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2023, 07.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Emiralem'deki üretim tesisimizin yaklaşık 5000 m2 çatı alanı üzerine kurulan Güneş Enerjisi Santralinde üretilecek elektriğin satışı için Gediz Elektrik A.Ş. ile satış sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220767
BIST
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13:028.053
En Düşük
|Değişim
|: -0,50%
|| -40,16
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
8.052
En Yüksek
8.125
13:0228,9148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0102
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8453
13:0231,7431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0390
|Açılış
|: 31,6800
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|Önceki Kapanış
|: 31,7000
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31,9430
En Düşük
31,7118
13:021.894,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,37
|Açılış
|: 1.894,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
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1.907,94
En Düşük
1.890,56
BIST En Aktif Hisseler13:02
|AVHOL
|45,54
|88.323.861
|% 10,00
|
|TGSAS
|39,82
|20.798.469
|% 10,00
|
|CRFSA
|116,70
|253.803.079
|% 9,99
|
|SAMAT
|43,14
|91.335.860
|% 9,99
|
|SAFKR
|33,50
|81.957.080
|% 9,98
|
|LIDER
|195,30
|88.553.960
|% -10,00
|
|HURGZ
|5,76
|236.269.322
|% -10,00
|
|SMART
|36,96
|57.291.130
|% -9,99
|
|DAPGM
|40,84
|649.631.627
|% -9,96
|
|ORCAY
|10,88
|151.743.635
|% -9,93
|
|THYAO
|257,50
|4.201.886.050
|% -1,34
|
|SASA
|50,10
|2.437.751.768
|% 2,04
|
|TUPRS
|156,60
|2.135.900.214
|% 0,38
|
|EREGL
|41,24
|1.417.294.319
|% 0,44
|
|AKBNK
|34,00
|1.415.016.687
|% 0,59
|
|YKBNK
|19,41
|1.350.188.279
|% 0,99
|
|ZOREN
|5,25
|369.420.908
|% -0,94
|
|EKGYO
|7,51
|510.216.743
|% 0,13
|
|ISCTR
|22,20
|1.232.630.560
|% 0,18
|
|HEKTS
|22,66
|1.130.908.114
|% 3,00
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8947
|28,9148
|% 0,04
|
|Euro
|31,7268
|31,7431
|% -0,12
|
|Sterlin
|36,5565
|36,7398
|% -0,07
|
|Frank
|32,8453
|33,0431
|% 0,20
|
|Riyal
|7,6846
|7,7231
|% 0,02
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,93
|24,96
|% 0,66
|
|Platin
|936,38
|942,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.050,12
|1.053,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,30
|82,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,78
|2.039,06
|% 0,66
|