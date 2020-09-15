***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.09.2020 14:25
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
C.E.O Dış Ticaret Anonim Şirketi Klima Soğutucu Parçaları İthalatı 800000 799040 TRY 99,88 Bağlı Ortaklık
Teksav Teknoloji Elek. Elekt. San ve Tic. A.Ş. Sistem Kontrol ve Yönetim Elektroniği konusunda Tasarım, Yazılım,Donanım,Üretim ve Seri Üretim 500000 400000 TRY 80 Bağlı Ortaklık
Safkar Egypt for Air Condition and Refrigeration Industries SAE Motorlu Taşıtlara Yönelik Klima ve Soğutucu İmalatı ve Ticareti 4000000 1800000 EGP 45 İştirak
Safkar Algeria S.A.R.L. Motorlu Taşıtlara Yönelik Klima ve Soğutucu Ticareti ve Satış Sonrası Teknik Hizmetleri 100000 45000 DZD 45 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875095
BIST
17:161.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,29
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.097
17:167,4885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
17:168,8708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0168
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8631
17:16469,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,04
|Açılış
|: 469,73
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
469,28
BIST En Aktif Hisseler17:14
|EUKYO
|2,31
|10.579.453
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.530.310
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|851.520
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|51.882.635
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|40.225.599
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,61
|86.544.195
|% -9,75
|
|BJKAS
|3,36
|34.323.676
|% -9,19
|
|PETKM
|4,33
|1.576.549.943
|% 0,70
|
|KRDMD
|3,12
|1.352.883.678
|% -0,95
|
|ECILC
|6,87
|663.623.867
|% 3,62
|
|SISE
|6,36
|544.475.090
|% -1,09
|
|TUPRS
|80,95
|458.432.231
|% -0,49
|
|KRDMD
|3,12
|1.352.883.678
|% -0,95
|
|PETKM
|4,33
|1.576.549.943
|% 0,70
|
|IHLAS
|1,06
|269.158.642
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|332.168.780
|% -0,55
|
|SKBNK
|1,46
|265.756.248
|% 0,69
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4830
|7,4878
|% 0,05
|
|Euro
|8,8645
|8,8700
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,6141
|9,6623
|% 0,32
|
|Frank
|8,2094
|8,2589
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9893
|1,9993
|% 0,02
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-3,78
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|-9,00
|
|Tam
|3.103
|3.181
|-7,56
|
|Yarım
|1.500
|1.539
|-3,66
|
|Çeyrek
|752
|769
|-1,83
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,16
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,80
|39,80
|0,19
|
Seans Raporu
17:14
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-
17:26DOBUR
Yüzde -6.76 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 275 adet işlem
-
17:25FORMT
Yüzde -6.53 oranında düşüşle 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 962, 382 adet işlem
-
17:24HATEK
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 11.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 212, 350 adet işlem
-
17:23GSRAY
Yüzde -9.75 oranında düşüşle 3.61 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 440, 454 adet işlem
-
17:22XU100
Endeks 1, 097 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 13, 059.00 milyon TL de