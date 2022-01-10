***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.01.2022 13:17
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KADİR ERBAŞ Genel Müdür Endüstri Mühendisi Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Planlama Müdürü
HAKAN YALDIRAK Dış Pazar Geliştirme Direktörü Makine Mühendisi Dış Pazar Geliştirme Direktörü / Ar-Ge Müdürü
MURAT TOLGA AKSOY Bayi-Otomotiv Satış Müdürü Ekonomist Bayi-Otomotiv Satış Müdürü, Bayi Satış Müdürü
CEM ÖZTAŞ Satış Sonrası Teknik Hizmetler Müdürü Makine Mühendisi Global Satış Pazarlama Sorumlusu
HAKAN ODAMAN Planlama Müdürü ve Üretim Müdür Vekili Endüstri Mühendisi Planlama Müdürü, Üretim ve Planlama Müdürü
İLKER ŞİŞEK Satınalma Müdürü Diğer Kalite Güvence Yöneticisi
SERCAN AKGÖK Muhasebe Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe Yöneticisi Teksav Teknoloji A.Ş. Muhasebe Yöneticisi
EMEL SAKARYA Kurumsal Satış Yöneticisi Kimya Mühendisi Kurumsal Satış Yöneticisi
MAREK MACHAJ Dış Pazarlar ve İş Geliştirme Müdürü Diğer Dış Pazar Geliştirme Yöneticisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991546
BIST
14:342.063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 29,48
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:3413,8450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0386
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
14:3415,7734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0481
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:34801,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 3,72
|Açılış
|: 801,03
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:34
|INTEM
|118,80
|25.541.501
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.983.760
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.103.804
|% 9,98
|
|BURCE
|34,00
|5.841.638
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ELITE
|18,13
|199.053.788
|% -8,62
|
|LIDFA
|4,40
|52.866.902
|% -7,56
|
|IHAAS
|9,98
|2.957.337
|% -4,95
|
|SANEL
|6,50
|6.450.718
|% -4,41
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,78
|2.876.348.828
|% 7,38
|
|GARAN
|11,84
|1.718.432.635
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,79
|1.491.360.433
|% 1,64
|
|SISE
|15,13
|1.198.556.886
|% 1,82
|
|EREGL
|30,84
|1.156.462.876
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,76
|1.047.360.595
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,42
|579.082.243
|% 3,42
|
|GARAN
|11,84
|1.718.432.635
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,79
|1.491.360.433
|% 1,64
|
|THYAO
|26,78
|2.876.348.828
|% 7,38
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8187
|13,8450
|% 0,28
|
|Euro
|15,4602
|15,7734
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,7077
|18,8015
|% -0,03
|
|Frank
|14,9295
|15,0194
|% -0,31
|
|Riyal
|3,6684
|3,6868
|% 0,04
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|5,10
|
|Altın Gr.
|798
|798
|1,06
|
|Cumhuriyet
|5.297
|5.377
|-24,00
|
|Tam
|5.277
|5.410
|-21,90
|
|Yarım
|2.550
|2.617
|-10,60
|
|Çeyrek
|1.279
|1.309
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,97
|0,06
|
|B. Petrol
|81,68
|81,68
|-0,07
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:49OZKGY
Yüzde 8.58 oranında artışla 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 611, 535 adet işlem
-
14:49OZKGY
Yüzde 8.58 oranında artışla 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 611, 535 adet işlem
-
14:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, BIMAS, FROTO
-
14:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 04 artarak (% 1.48 ) 1, 855
-
14:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, INTEM, GEDZA, BURCE, DOBUR, YUNSA, UZERB