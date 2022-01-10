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***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.01.2022 13:17
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket


***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KADİR ERBAŞ Genel Müdür Endüstri Mühendisi Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Planlama Müdürü
HAKAN YALDIRAK Dış Pazar Geliştirme Direktörü Makine Mühendisi Dış Pazar Geliştirme Direktörü / Ar-Ge Müdürü
MURAT TOLGA AKSOY Bayi-Otomotiv Satış Müdürü Ekonomist Bayi-Otomotiv Satış Müdürü, Bayi Satış Müdürü
CEM ÖZTAŞ Satış Sonrası Teknik Hizmetler Müdürü Makine Mühendisi Global Satış Pazarlama Sorumlusu
HAKAN ODAMAN Planlama Müdürü ve Üretim Müdür Vekili Endüstri Mühendisi Planlama Müdürü, Üretim ve Planlama Müdürü
İLKER ŞİŞEK Satınalma Müdürü Diğer Kalite Güvence Yöneticisi
SERCAN AKGÖK Muhasebe Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe Yöneticisi Teksav Teknoloji A.Ş. Muhasebe Yöneticisi
EMEL SAKARYA Kurumsal Satış Yöneticisi Kimya Mühendisi Kurumsal Satış Yöneticisi
MAREK MACHAJ Dış Pazarlar ve İş Geliştirme Müdürü Diğer Dış Pazar Geliştirme Yöneticisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991546


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INTEM 118,80 25.541.501 % 10,00  
GEDZA 20,04 28.983.760 % 9,99  
YUNSA 14,77 30.103.804 % 9,98  
BURCE 34,00 5.841.638 % 9,96  
UZERB 56,30 924.446 % 9,96  
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14:34 Alış Satış %  
Dolar 13,8187 13,8450 % 0,28  
Euro 15,4602 15,7734 % 0,31  
Sterlin 18,7077 18,8015 % -0,03  
Frank 14,9295 15,0194 % -0,31  
Riyal 3,6684 3,6868 % 0,04  
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14:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.801 5,10  
Altın Gr. 798 798 1,06  
Cumhuriyet 5.297 5.377 -24,00  
Tam 5.277 5.410 -21,90  
Yarım 2.550 2.617 -10,60  
Çeyrek 1.279 1.309 -5,30  
Gümüş.Ons 22,46 22,49 0,17  
Gümüş Gr. 9,95 9,97 0,06  
B. Petrol 81,68 81,68 -0,07  
Seans Raporu 14:34
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