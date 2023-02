***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Abdi MERTTÜRK 10.214.789,24 TRY 28,978Erdoğan ERDİL 1.135.057,77 TRY 3,22Mustafa Toğan TOPRAK 203.346,15 TRY 0,577Abdulcabbar ERBAKAN 121.673,08 TRY 0,345DİĞER 23.575.133,76 TRY 66,88http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109861BIST