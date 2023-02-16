***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu 23.06.2022 Tarih Ve 34/977 Sayılı Kararı Ve Iı-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait sürdürülebilirlik raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114491BIST