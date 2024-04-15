***SAHAR* *KLN*** SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
15.04.2024 15:08
***SAHAR******KLN*** SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [KLN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/12/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
15/12/2025
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/04/2024
Açıklama
Türkiye Kalkınma Ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Notu 9,52 olarak güncellenmiştir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Alınan Not
95,16 98,42 99,2 91,22 95,2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271871
BIST