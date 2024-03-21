***SAHAR* *YFMEN*** SAHA KURUMSAL YÖNETİMİ VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.03.2024 16:11
***SAHAR******YFMEN*** SAHA KURUMSAL YÖNETİMİ VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [YFMEN]
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261053
BIST
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16:269.137
En Düşük
|Değişim
|: 2,03%
|| 181,84
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.020
En Yüksek
9.151
16:2631,9341
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -0,4373
|Açılış
|: 32,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,4425
En Düşük
31,8735
16:2634,9617
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,4215
|Açılış
|: 35,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,7180
En Düşük
34,8282
16:262.267,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -6,13
|Açılış
|: 2.267,74
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.261,80
BIST En Aktif Hisseler16:26
|RODRG
|99,00
|23.935.052
|% 10,00
|
|QNBFL
|189,20
|23.477.948
|% 10,00
|
|RYSAS
|35,22
|30.120.156
|% 9,99
|
|EKIZ
|78,70
|4.200.219
|% 9,99
|
|FMIZP
|339,25
|183.102.363
|% 9,97
|
|PEKGY
|17,42
|403.620.180
|% -9,97
|
|CASA
|99,75
|10.511.001
|% -9,97
|
|AKYHO
|6,34
|181.694.560
|% -9,94
|
|BEGYO
|4,76
|1.207.573.233
|% -9,68
|
|DERHL
|10,58
|190.179.219
|% -9,18
|
|THYAO
|284,00
|12.770.444.160
|% 2,07
|
|YKBNK
|25,82
|8.040.119.627
|% 5,82
|
|AKBNK
|45,16
|7.168.476.776
|% 5,91
|
|ISCTR
|11,19
|5.225.483.103
|% 4,29
|
|EREGL
|44,08
|4.557.354.863
|% 0,69
|
|ISCTR
|11,19
|5.225.483.103
|% 4,29
|
|YKBNK
|25,82
|8.040.119.627
|% 5,82
|
|BEGYO
|4,76
|1.207.573.233
|% -9,68
|
|EKGYO
|10,53
|2.649.256.094
|% -2,23
|
|ZOREN
|5,50
|1.093.406.445
|% -1,79
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9041
|31,9341
|% -1,35
|
|Euro
|34,8653
|34,9617
|% -1,19
|
|Sterlin
|41,5268
|41,7350
|% -1,78
|
|Frank
|36,4011
|36,5836
|% -2,38
|
|Riyal
|8,7053
|8,7489
|% -1,27
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,25
|25,28
|% 0,66
|
|Platin
|915,71
|916,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,48
|1.025,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,75
|85,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.199,02
|2.199,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:26
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-
16:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 263, 9 artarak (% 2.75 ) 9, 844
-
16:39XU100
Endeks 9, 143 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 110, 102.00 milyon TL de
-
16:39ULKER
Yüzde 5.99 oranında artışla 111.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 531, 025 adet işlem
-
16:38BNTAS
Yüzde 6.37 oranında artışla 15.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 011, 326 adet işlem
-
16:36ULKER
Yüzde 5.90 oranında artışla 111.30 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 452, 929 adet işlem