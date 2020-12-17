***SAHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***SAHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [SAHOL]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin (Yönerge) 5. maddesi çerçevesinde, H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL.E) payına dayalı 29/01/2021 vade tarihli 8,00 TL kullanım fiyatlı satım varantının (SBISL.V) piyasasındaki Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 18/12/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbiri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıSelman BAYHATUN44394661Tedbirin uygulanacağı son tarih 17/03/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893709BIST