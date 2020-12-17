***SAHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
17.12.2020 18:36
***SAHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin (Yönerge) 5. maddesi çerçevesinde, H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL.E) payına dayalı 29/01/2021 vade tarihli 8,00 TL kullanım fiyatlı satım varantının (SBISL.V) piyasasındaki Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 18/12/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbiri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Selman BAYHATUN
44394661
Tedbirin uygulanacağı son tarih 17/03/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893709
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.392
18:057,7120
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,0906
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7044
18:059,4577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0528
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4440
18:05469,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,55
|Açılış
|: 469,39
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
471,60
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,63
|265.763.808
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,10
|4.033.850
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,10
|1.959.244
|% 9,99
|
|TDGYO
|13,89
|8.308.935
|% 9,98
|
|ALCAR
|255,60
|35.547.264
|% 9,98
|
|NIBAS
|75,65
|15.188.880
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|721.212
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|9.197.987
|% -9,96
|
|INTEM
|21,22
|2.596.515
|% -7,74
|
|SEYKM
|27,90
|6.213.385
|% -6,75
|
|THYAO
|13,01
|3.183.033.018
|% 2,52
|
|PGSUS
|74,20
|2.079.203.027
|% 9,12
|
|GARAN
|9,77
|1.766.530.124
|% 0,51
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|SISE
|7,17
|837.090.504
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,14
|819.581.405
|% 3,88
|
|ISGYO
|2,29
|828.076.235
|% -3,78
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|TSKB
|1,68
|472.298.372
|% -3,45
|
|ALBRK
|2,03
|502.902.873
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7074
|7,7120
|% -1,16
|
|Euro
|9,4468
|9,4577
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,4512
|10,5036
|% -0,46
|
|Frank
|8,7007
|8,7531
|% -0,87
|
|Riyal
|2,0506
|2,0609
|% -1,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|27,76
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,17
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,98
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,06
|
|B. Petrol
|51,38
|51,38
|0,31
|