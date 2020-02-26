***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.02.2020 17:26
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
-
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 26 Şubat 2020 tarihinde yaptığı toplantıda Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi, Topluluk Denetçisi olması ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Süleyman Seba Cd. BJK Plaza B Blok N48/9 Besiktaş- İstanbul adresinde bulunan PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of PricewaterhouseCoopers) 'nin Genel Kurul'da seçilmesi için önerilmesine karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821760
BIST
18:05115.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 806,74
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
18:056,1590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1639
En Düşük
6,1376
18:056,6916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
18:05323,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,45
|Açılış
|: 323,47
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.500.100
|% 20,00
|
|BRSAN
|13,10
|129.489.780
|% 19,96
|
|OYAYO
|2,94
|15.084.498
|% 14,84
|
|BALAT
|2,48
|658.207
|% 9,73
|
|EKIZ
|1,13
|64.456
|% 9,71
|
|SNPAM
|6,34
|11.930.276
|% -11,20
|
|YBTAS
|5.210,90
|334.337
|% -10,00
|
|YONGA
|11,20
|247.521
|% -9,68
|
|MTRYO
|5,50
|35.020
|% -6,46
|
|UFUK
|4,11
|86.123
|% -6,38
|
|THYAO
|13,25
|2.502.478.793
|% -1,71
|
|ASELS
|29,00
|2.381.639.194
|% -0,48
|
|GARAN
|10,65
|683.593.258
|% -0,09
|
|KRDMD
|2,91
|556.983.087
|% 3,19
|
|ODAS
|2,19
|444.628.183
|% 0,46
|
|ODAS
|2,19
|444.628.183
|% 0,46
|
|KRDMD
|2,91
|556.983.087
|% 3,19
|
|THYAO
|13,25
|2.502.478.793
|% -1,71
|
|IHLGM
|1,34
|231.374.244
|% 2,29
|
|KARSN
|1,95
|262.765.307
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9334
|7,9732
|% -0,35
|
|Frank
|6,2764
|6,3142
|% 0,13
|
|Riyal
|1,6358
|1,6440
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|5,86
|
|Altın Gr.
|322
|322
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,11
|54,11
|-0,15
|
Seans Raporu
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 859, 68 artarak (% 0.80 ) 108, 754
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, YKGYO, LIDFA, PEGYO, INDES
-
17:59
BRYAT, DOKTA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
RYSAS, KLNMA, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 319 hisse senedinden 122 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 166 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 31 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem