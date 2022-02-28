***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.02.2022 09:31
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi, Topluluk Denetçiliği görevinin icra edilmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004973
BIST
11:001.952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
11:0013,8894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0939
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,8157
11:0015,6179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0125
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,8246
En Düşük
15,3823
11:00846,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 7,60
|Açılış
|: 846,33
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,94
BIST En Aktif Hisseler10:58
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|EDATA
|21,96
|7.981.367
|% 9,25
|
|ADESE
|0,71
|49.573.726
|% 9,23
|
|OZKGY
|7,07
|43.551.616
|% 9,10
|
|OZKGY
|7,07
|43.551.616
|% 9,10
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|BRMEN
|2,00
|10.000
|% -7,83
|
|THYAO
|26,90
|1.162.666.564
|% -1,47
|
|EREGL
|31,34
|665.059.621
|% 0,58
|
|KRDMD
|11,49
|418.680.983
|% 1,50
|
|ASELS
|21,38
|364.546.736
|% 4,09
|
|SASA
|47,30
|273.625.151
|% 2,16
|
|ADESE
|0,71
|49.573.726
|% 9,23
|
|EKGYO
|2,00
|99.975.664
|% -1,96
|
|YKBNK
|3,63
|172.769.033
|% -1,09
|
|THYAO
|26,90
|1.162.666.564
|% -1,47
|
|HUNER
|2,55
|100.600.703
|% -4,49
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8769
|13,9038
|% 0,79
|
|Euro
|15,5383
|15,6327
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,5132
|18,6061
|% 0,36
|
|Frank
|14,9347
|15,0247
|% 0,59
|
|Riyal
|3,6891
|3,7076
|% 0,61
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|850
|850
|11,59
|
|Cumhuriyet
|5.617
|5.702
|-2,00
|
|Tam
|5.590
|5.732
|-474,37
|
|Yarım
|2.702
|2.773
|-229,47
|
|Çeyrek
|1.355
|1.386
|-114,73
|