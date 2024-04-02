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***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

02.04.2024 22:14
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024 - 31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi, Topluluk Denetçiliği görevinin icra edilmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266067


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