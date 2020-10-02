***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.07.2016AçıklamalarŞirketimizin tescil edilmiş tüm değişikleri içeren güncel Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.Aşağıdaki tabloda yalnızca 08.07.2016 tarihinde ilan edilen açıklamamızda yer alan Esas Sözleşme değişikliklerinden daha sonra yapılan güncellemelere ilişkin bilgilere yer verilmektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No10 05/04/2018 11/04/2018 9556http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878051BIST