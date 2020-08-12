***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar30 Haziran 2020 itibariyle Faaliyet Raporumuz ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868223BIST