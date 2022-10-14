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***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

14.10.2022 18:15
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/10/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Enerji ve iklim teknolojileri alanlarında faaliyette bulunan şirketlere iştirak edilmesi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
2.964.154.200 TL
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
14.10.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.964.154.200 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
2.964.154.200 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,28
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%3,36
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
YOKTUR
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
--
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
KURULUŞ SONRASI SERMAYE ARTIŞI
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
SERMAYE ARTIŞI
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Yurtdışında yenilebilir enerji ve iklim teknolojleri alanlarında yatırımlar yapmak üzere kurulmuş olan bağlı ortaklığımız Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.'nin sermayesi 1.874.479.200,00 TL artırılarak 2.964.154.200 TL olarak tescil edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072324


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SNGYO 4,84 185.720.942 % 10,00  
EGEEN 2.880,70 285.561.015 % 10,00  
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Tam 6.645 6.727 -63,00  
Yarım 3.238 3.285 -35,00  
Çeyrek 1.622 1.642 -17,00  
Gümüş.Ons 18,30 18,34 -0,56  
Gümüş Gr. 10,96 10,98 -0,30  
B. Petrol 92,11 92,11 -2,46  
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