***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında, Şirketimizin orta vadeli beklentilerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.KOMBİNE SATIŞ BÜYÜMESİ BYBO***: TÜFE+%8KOMBİNE FAVÖK* BÜYÜMESİ BYBO***: TÜFE+%10KONSOLİDE ÖZKAYNAK KARLILIĞI %15-%20DÖVİZ CİNSİ GELİR PAYI** ?%30NET BORÇ/FAVÖK ORANI** <2.0xYENİ EKONOMİNİN KOMBİNE SATIŞ** İÇİNDEKİ PAYI ~%13* Tek seferlik gelir/giderler hariç** Banka dışı*** Bileşik Yıllık Büyüme OranıDöneme ilişkin yıllık TÜFE beklentimiz ortalama %9,5'tir.Yeni ekonomi: Yenilenebilir enerji, ileri teknoloji ürünü malzemeler, dijital hizmet ve teknolojilerden elde edilen cirodur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890610BIST