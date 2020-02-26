***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, gündemi ve ortaklarımızın davet edilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 26.02.2020Genel Kurul Tarihi 26.03.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center, 4. LeventGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,4 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,6 - 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,7 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan sürede görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurulca onaylanması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,10 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,11 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi,13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURULA ÇAĞRI İLANI INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY 2020.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında şirketimiz ortaklarının olağan olarak 26 Mart 2020 Perşembe günü saat 14:00'de Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul, 4. Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana Salonu'nda toplantıya davet edilmelerine, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verildi. 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821751BIST