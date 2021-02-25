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***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.02.2021 18:10



***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, gündemi ve ortaklarımızın davet edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 25.02.2021
Genel Kurul Tarihi 30.03.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres SABANCI CENTER, 4.LEVENT

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6 - 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,
10 - Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve Yönetim Kurulu toplantılarına elektronik usulde katılım amaçlarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 10. Maddesinin ve "Yönetim Kurulu" üst başlığındaki "Toplantıları" alt başlıklı 16. Maddesinin değiştirilmesi,
11 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi,
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL CAGRI ILANI_2020.pdf - İlan Metni
EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI_2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 INVITATION TO GENERAL ASSEMBLY_2020.pdf - İlan Metni
EK: 4 INFORMATION DOCUMENT FOR GENERAL ASSEMBLY_2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında şirketimiz ortaklarının olağan olarak 30 Mart 2021 Salı günü saat 14:00'de Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul, 4. Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana Salonu'nda toplantıya davet edilmelerine, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verildi.
2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.sabanci.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yer alan "2020 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" bölümünde pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912946


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