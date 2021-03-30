***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.03.2021 17:51
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 25.02.2021
Genel Kurul Tarihi 30.03.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres SABANCI CENTER, 4.LEVENT
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6 - 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,
10 - Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve Yönetim Kurulu toplantılarına elektronik usulde katılım amaçlarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 10. Maddesinin ve "Yönetim Kurulu" üst başlığındaki "Toplantıları" alt başlıklı 16. Maddesinin değiştirilmesi,
11 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi,
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi (Türkçe ve İngilizce olarak) ilişikte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HAZIRUN CETVEL - LIST OF ATTENDANTS.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI_2021.pdf - Tutanak
EK: 3 GENERAL ASSEMBLY MEETING MINUTES_2021.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921878
BIST