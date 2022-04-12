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***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.04.2022 19:13
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 25.02.2022
Genel Kurul Tarihi 30.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2021 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
6 - 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
9 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi
10 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi
12 - Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işleminin Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararlar ilişikteki Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinde sunulmaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 12.04.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12 Nisan 2022 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019809


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MMCAS 3,20 1.547.187 % 9,97  
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Altın Gr. 925 925 4,20  
Cumhuriyet 6.137 6.229 31,00  
Tam 6.107 6.259 38,60  
Yarım 2.952 3.028 18,67  
Çeyrek 1.480 1.514 9,34  
Gümüş.Ons 25,54 25,57 0,46  
Gümüş Gr. 11,98 11,99 0,15  
B. Petrol 104 104 5,90  
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