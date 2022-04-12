***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil ve İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 25.02.2022Genel Kurul Tarihi 30.03.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi3 - 2021 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması4 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri6 - 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi9 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi10 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi11 - Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi12 - Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işleminin Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesiGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararlar ilişikteki Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinde sunulmaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 12.04.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 30 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12 Nisan 2022 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019809BIST