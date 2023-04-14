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***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.04.2023 16:00
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 01.03.2023
Genel Kurul Tarihi 30.03.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2022 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
6 - 2022 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
9 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi
10 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi
12 - Yürürlükteki pay geri alım programının Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararlar ilişikteki Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinde sunulmaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 13.04.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI_2022.pdf - Tutanak
EK: 2 GENERAL ASSEMBLY MEETING MINUTES_2022.pdf - Tutanak
EK: 3 KATILANLAR CETVELI - LIST OF ATTENDANTS_2022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13 Nisan 2023 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138386


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GRNYO 4,97 38.232.844 % 9,96  
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Altın Gr. 1.261 1.261 -7,30  
Cumhuriyet 8.802 8.935 113,00  
Tam 8.835 8.929 138,00  
Yarım 4.315 4.369 67,00  
Çeyrek 2.158 2.185 34,00  
Gümüş.Ons 25,77 25,81 -0,03  
Gümüş Gr. 16,12 16,14 0,07  
B. Petrol 86,75 86,75 0,66  
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