***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
12.12.2022 18:37
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
09.11.2021
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında, bugüne dek sermayenin %3,7183'ünü temsil eden 75.867.914 TL nominal değerli SAHOL payı Şirketimizce geri alınmıştır. Geri alınan paylardan 17.11.2021 – 18.04.2022 döneminde iktisap edilen Şirketimiz sermayesinin %1,9997'sini temsil eden 40.801.463 TL nominal değerli kısmı 12.12.2022 tarihinde pay başına 36,60 TL fiyatla Borsa İstanbul'da blok satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara Şirketimizce satılmıştır. 12.12.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 35.066.451 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,7186'dır.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SAHOL 12/12/2022 40.801.463 % 1,9997 36,6 % 1,7186 855.990.321,57 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086713
BIST