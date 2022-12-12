***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkHacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkHacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi09.11.2021Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında, bugüne dek sermayenin %3,7183'ünü temsil eden 75.867.914 TL nominal değerli SAHOL payı Şirketimizce geri alınmıştır. Geri alınan paylardan 17.11.2021 – 18.04.2022 döneminde iktisap edilen Şirketimiz sermayesinin %1,9997'sini temsil eden 40.801.463 TL nominal değerli kısmı 12.12.2022 tarihinde pay başına 36,60 TL fiyatla Borsa İstanbul'da blok satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara Şirketimizce satılmıştır. 12.12.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 35.066.451 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,7186'dır.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarSAHOL 12/12/2022 40.801.463 % 1,9997 36,6 % 1,7186 855.990.321,57 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086713BIST