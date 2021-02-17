***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 – 31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarŞirketimizin vergi mevzuatına göre hazırlamış olduğu ekli gelir tablosu, 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi geçici vergi beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesine sunulmuştur. Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 17'nci maddesi uyarınca yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910241BIST