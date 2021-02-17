***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 09:00
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 – 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin vergi mevzuatına göre hazırlamış olduğu ekli gelir tablosu, 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi geçici vergi beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesine sunulmuştur. Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 17'nci maddesi uyarınca yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910241
BIST
10:261.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -7,02
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
10:267,0337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0407
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0600
En Düşük
6,9735
10:268,4965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0236
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5281
En Düşük
8,4397
10:26405,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,17
|Açılış
|: 405,81
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
401,23
BIST En Aktif Hisseler10:26
|MERIT
|234,30
|603.557
|% 10,00
|
|SAYAS
|14,97
|21.066.008
|% 9,99
|
|SODSN
|42,36
|701.143
|% 9,97
|
|IDEAS
|32,66
|1.510.917
|% 9,97
|
|VAKFN
|14,90
|6.587.216
|% 9,96
|
|BASCM
|15,57
|203.733
|% -10,00
|
|MAALT
|298,10
|39.024.042
|% -5,12
|
|DGATE
|16,37
|11.753.580
|% -4,94
|
|INTEM
|62,55
|1.908.133
|% -4,79
|
|NIBAS
|35,96
|5.316.259
|% -4,72
|
|SASA
|42,82
|460.617.435
|% 3,98
|
|HALKB
|5,47
|332.595.086
|% 4,19
|
|KOZAL
|145,30
|317.752.302
|% 0,35
|
|SKBNK
|1,54
|316.511.635
|% 0,65
|
|GUBRF
|77,30
|268.584.644
|% -0,77
|
|SKBNK
|1,54
|316.511.635
|% 0,65
|
|HALKB
|5,47
|332.595.086
|% 4,19
|
|EKGYO
|2,50
|122.519.844
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,41
|192.023.433
|% 0,92
|
|IHLAS
|1,06
|41.572.457
|% 0,95
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0301
|7,0337
|% 0,58
|
|Euro
|8,4914
|8,4965
|% 0,28
|
|Sterlin
|9,7451
|9,7940
|% 0,53
|
|Frank
|7,8435
|7,8908
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8718
|1,8812
|% 0,73
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-6,34
|
|Altın Gr.
|406
|406
|2,01
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,18
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,06
|
|B. Petrol
|63,65
|63,65
|0,30
|
Seans Raporu
10:26
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10:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 21 kaybederek (% -0.63 ) 1, 612
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10:41XU100
Endeks 1, 534 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 5, 477.00 milyon TL de
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10:41DESPC
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 13.40 lira fiyatla işlem gören hissede 503, 835 adet işlem
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10:40IZMDC
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 908, 992 adet işlem