***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 22.447.203 23.657.667Finansal Yatırımlar28.210.697 15.789.459Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6.a 7.289.522 6.869.025Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6.b 16.750.747 5.450.262İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar6.c 4.170.428 3.470.172Ticari Alacaklar9 1.625.419 2.010.806İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.625.419 2.010.806Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar32 117.257.770 104.749.857Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar32 117.257.770 104.749.857Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı26.541.745 26.433.745Diğer Alacaklar10 2.101.358 1.519.760İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 2.101.358 1.519.760Türev Araçlar31 3.137.883 5.147.767Stoklar11 3.124.669 2.944.845Peşin Ödenmiş Giderler12 893.037 900.603İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 893.037 900.603Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.733 16.167Diğer Dönen Varlıklar22 952.864 1.850.945İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 952.864 1.850.945ARA TOPLAM206.297.378 185.021.621Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar24 673.547 278.604TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR206.970.925 185.300.225DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar62.169.382 47.654.602Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6.b 50.773.699 38.909.591İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar6.c 11.395.683 8.745.011Ticari Alacaklar9 17 126.256İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 17 126.256Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar32 100.134.183 101.849.702Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar32 100.134.183 101.849.702Diğer Alacaklar10 3.025.117 3.054.550İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 3.025.117 3.054.550Türev Araçlar31 13.490.781 17.540.849Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 7.335.503 6.756.459Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 191.035 136.930Maddi Duran Varlıklar15 7.295.877 6.626.678Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri15 328.251 264.940Binalar15 2.469.196 1.897.299Tesis, Makine ve Cihazlar15 2.795.500 2.491.371Taşıtlar15 2.052 19.993Mobilya ve Demirbaşlar15 1.454.437 1.089.460Yapılmakta Olan Yatırımlar15 246.441 863.615Kullanım Hakkı Varlıkları17 1.885.463 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.348.497 2.108.876Şerefiye18 1.475.337 849.215Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 1.873.160 1.259.661Peşin Ödenmiş Giderler12 21.719 20.991İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 21.719 20.991Ertelenmiş Vergi Varlığı30 353.154 372.640Diğer Duran Varlıklar22 126.226 137.513İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar22 126.226 137.513TOPLAM DURAN VARLIKLAR199.376.954 186.386.046TOPLAM VARLIKLAR406.347.879 371.686.271KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 10.342.807 9.726.191İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 10.342.807 9.726.191Banka Kredileri7 10.342.807 9.726.191Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15.312.189 20.815.668İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15.312.189 20.815.668Banka Kredileri7 15.005.313 20.815.668Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 306.876 0Ticari Borçlar9 3.995.658 3.372.749İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 3.995.658 3.372.749Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar33 237.928.489 205.815.346Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar33 237.928.489 205.815.346Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 62.430 93.671Diğer Borçlar10 6.078.721 6.142.410İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 6.078.721 6.142.410Türev Araçlar31 1.790.818 5.348.337Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 186.978 291.868İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 186.978 291.868Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 355.895 62.396Kısa Vadeli Karşılıklar900.438 1.006.206Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 422.063 327.351Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 478.375 678.855Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 1.854.561 2.764.894İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 1.854.561 2.764.894ARA TOPLAM278.808.984 255.439.736Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler24 3.117 4.274TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER278.812.101 255.444.010UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar34.414.620 35.222.289İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar34.414.620 35.222.289Banka Kredileri7 32.736.661 35.222.289Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 1.677.959 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar33 14.463.018 13.818.904Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar33 14.463.018 13.818.904Diğer Borçlar10 3.374.173 2.372.596İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 3.374.173 2.372.596Türev Araçlar31 7.271.155 7.583.133Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 83.279 116.833İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 83.279 116.833Uzun Vadeli Karşılıklar669.814 452.305Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 547.820 448.045Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar19 121.994 4.260Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar5.094 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 737.000 185.504Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler22 40.182 94.901İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler22 40.182 94.901TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER61.058.335 59.846.465TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER339.870.436 315.290.475ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar23 33.258.317 29.289.967Ödenmiş Sermaye23 2.040.404 2.040.404Sermaye Düzeltme Farkları3.426.761 3.426.761Geri Alınmış Paylar (-)23 -190.470 -190.470Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 22.237 22.237Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-116.253 -74.784Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-116.253 -74.784Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-116.253 -74.784Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)531.823 -370.833Yabancı Para Çevrim Farkları23 1.688.674 1.382.776Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)23 -1.213.290 -535.681Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)23 56.439 -1.217.928Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 1.173.886 1.050.078Diğer Kısıtlanmış Yedekler23 1.173.886 1.050.078Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22.590.193 19.556.239Net Dönem Karı veya Zararı3.779.736 3.830.335Kontrol Gücü Olmayan Paylar33.219.126 27.105.829TOPLAM ÖZKAYNAKLAR66.477.443 56.395.796TOPLAM KAYNAKLAR406.347.879 371.686.271Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4, 25 18.782.988 16.260.337Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı4 41.083.678 38.027.550Faiz Gelirleri4 41.083.678 38.027.550Satışların Maliyeti4, 25 -14.874.681 -12.857.297Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti4 -27.149.264 -24.712.239Faiz Giderleri4 -27.149.264 -24.712.239TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.908.307 3.403.040FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.934.414 13.315.311BRÜT KAR (ZARAR)17.842.721 16.718.351Genel Yönetim Giderleri26 -7.672.450 -6.695.806Pazarlama Giderleri26 -2.190.870 -1.979.695Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -19.486 -15.086Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 1.068.496 1.865.933Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -1.057.054 -1.787.733Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 1.466.691 808.460ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.438.048 8.914.424Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 175.503 739.354Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -76.544 -6.663FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.537.007 9.647.115Finansman Gelirleri29 68.432 226.709Finansman Giderleri29 -1.061.097 -975.562SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.544.342 8.898.262Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.579.222 -1.655.834Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -1.955.731 -1.357.175Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 376.509 -298.659SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.965.120 7.242.428DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24 -152 23DÖNEM KARI (ZARARI)6.964.968 7.242.451Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.185.232 3.412.116Ana Ortaklık Payları3.779.736 3.830.335Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (yüz adet adi hisse senedi (TL) 1,85000000 1,88000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (yüz adet adi hisse senedi (TL) 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.224.643 -8.594.487Dönem Karı (Zararı)8.544.190 8.898.285Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.544.342 8.898.262Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-152 23Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.559.135 -6.264.500Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15,16 1.403.433 837.400Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler800.670 245.413Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-125.675 102.853Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -16.917 2.538Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14,15,16 4.395 -10.178Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler18 0 150.200Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 938.867 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.276.846 7.253.117Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler139.163 146.888Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler32 7.137.683 7.106.229Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-7.054.887 -6.940.015Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-8.420.665 -7.778.924Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.365.778 838.909Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler36.160 28.146Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler639.063 -6.138.539Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler639.063 -6.138.539Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.466.691 -808.460İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.466.691 -808.460Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-65.429 -598.483Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-65.429 -598.483İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-56.525 -144.538Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler46.495 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 1.459İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler18.609.264 -9.202.118Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)978.156 6.160.679Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.488 -184.855İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.488 -184.855Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-15.797.616 -7.515.936Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.038 -2.719.544İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-26.038 -2.719.544Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-568.957 -562.451Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler832.258 462.708İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)832.258 462.708Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)33.640.035 -8.639.974Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-275.599 3.929.590İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-275.599 3.929.590İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-170.487 -132.335Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-170.487 -132.335Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları28.712.589 -6.568.333İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -714.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -102.435 -107.311Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -1.385.511 -1.204.843YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-22.649.732 4.014.578Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri252.149 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-998.946 -576.535İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri152.930 738.168Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri133.052 1.154.660Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri133.052 1.154.660Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -1.900.829 -2.131.841Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.344.535 -1.527.686Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-556.294 -604.155Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.340.100Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları-20.853.658Alınan Temettüler565.570 490.026FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.949.435 8.222.159Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri1.780.902 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.245.573 20.180.086Kredilerden Nakit Girişleri3.245.573 20.180.086Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.252.903 -10.276.282Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.252.903 -10.276.282Ödenen Temettüler-723.007 -1.681.645YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.374.524 3.642.250Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.245.458 5.036.545NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-129.066 8.678.795DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.654.340 9.975.545DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.525.274 18.654.340Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.964.968 7.242.451DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-84.326 2.416Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası30 -72.339 3.887Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar, Vergi Sonrası30 -11.987 -1.471Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.452.739 -1.122.129Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası30 710.487 1.512.992Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası30 710.487 1.512.992Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası.934.514Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası30 -994.821 -205.284Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası30 -994.821 -205.284Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası30 -155.126 -384.609Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası30 -155.126 -384.609Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirinden Paylar, Vergi Sonrası-197.445 -110.714DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.368.413 -1.119.713TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.333.381 6.122.738Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.692.458 2.784.107Ana Ortaklık Payları4.640.923 3.338.631Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -76.380 0 -76.380 0 0 0 0 0 -76.380 724.660 0 0 -349.708 -349.708 0 0 -310.337 -310.337 0 0 0 0 0 64.615 1.032.916 0 0 0 16.790.619 3.481.086 20.271.705 26.591.788 25.406.151 51.997.939Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler57.591 57.591 57.591 -43.869 -43.869 13.722 29.183 42.905Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler57.591 57.591 57.591 -43.869 -43.869 13.722 29.183 42.905Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -76.380 0 -76.380 0 0 0 0 0 -76.380 724.660 0 0 -349.708 -349.708 0 0 -252.746 -252.746 0 0 0 0 0 122.206 1.032.916 0 0 0 16.746.750 3.481.086 20.227.836 26.605.510 25.435.334 52.040.844Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.033 0 0 0 3.450.053 -3.481.086 -31.033 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)900 0 900 900 658.116 -185.973 -185.973 -964.747 -964.747 -492.604 3.830.335 3.830.335 3.338.631 2.784.107 6.122.738Dönem Karı (Zararı)3.830.335 3.830.335 3.830.335 3.412.116 7.242.451Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)900 0 900 900 658.116 -185.973 -185.973 -964.747 -964.747 -492.604 -491.704 -628.009 -1.119.713Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -639.523 0 -639.523 -639.523 -1.042.122 -1.681.645Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.806 0 -16.806 -16.806 -71.490 -88.296Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696 0 696 0 0 0 0 0 696 0 0 0 0 0 0 0 -435 -435 0 0 0 0 0 -435 -13.871 0 0 15.765 2.155 0 2.155Dönem Sonu Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -74.784 0 -74.784 0 0 0 0 0 -74.784 1.382.776 0 0 -535.681 -535.681 0 0 -1.217.928 -1.217.928 0 0 0 0 0 -370.833 1.050.078 0 0 0 19.556.239 3.830.335 23.386.574 29.289.967 27.105.829 56.395.796Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -74.784 0 -74.784 0 0 0 0 0 -74.784 1.382.776 0 0 -535.681 -535.681 0 0 -1.217.928 -1.217.928 0 0 0 0 0 -370.833 1.050.078 0 0 0 19.556.239 3.830.335 23.386.574 29.289.967 27.105.829 56.395.796Transferler123.808 3.706.527 -3.830.335 -123.808 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-41.469 -41.469 -41.469 305.898 -677.609 -677.609 1.274.367 1.274.367 902.656 0 3.779.736 3.779.736 4.640.923 4.692.458 9.333.381Dönem Karı (Zararı)0 3.779.736 3.779.736 3.779.736 3.185.232 6.964.968Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-41.469 -41.469 -41.469 305.898 -677.609 -677.609 1.274.367 1.274.367 902.656 861.187 1.507.226 2.368.413Sermaye Arttırımı1.780.902 1.780.902Kar Payları-660.845 0 -660.845 -660.845 -62.162 -723.007Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-11.728 0 -11.728 -11.728 -297.901 -309.629Dönem Sonu Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -116.253 0 -116.253 0 0 0 0 0 -116.253 1.688.674 0 0 -1.213.290 -1.213.290 0 0 56.439 56.439 0 0 0 0 0 531.823 1.173.886 0 0 0 22.590.193 3.779.736 26.369.929 33.258.317 33.219.126 66.477.443http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821363BIST