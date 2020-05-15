***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri26.912.279 22.447.203Finansal Yatırımlar29.488.505 28.210.697Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.a 7.787.160 7.289.522Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.b 17.210.486 16.750.747İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5.c 4.490.859 4.170.428Ticari Alacaklar1.703.624 1.625.419İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.703.624 1.625.419Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar22 112.685.255 117.257.770Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar22 112.685.255 117.257.770Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı40.822.348 26.541.745Diğer Alacaklar8 2.824.047 2.101.358İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.824.047 2.101.358Türev Araçlar21 5.045.341 3.137.883Stoklar3.596.741 3.124.669Peşin Ödenmiş Giderler1.326.217 893.037İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.326.217 893.037Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 11.213 4.733Diğer Dönen Varlıklar16 855.780 952.864İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 855.780 952.864ARA TOPLAM225.271.350 206.297.378Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar18 198.482 673.547TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR225.469.832 206.970.925DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar67.292.683 62.169.382Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.b 50.566.427 50.773.699İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5.c 16.726.256 11.395.683Ticari Alacaklar508 17İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar508 17Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar22 109.425.844 100.134.183Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar22 109.425.844 100.134.183Diğer Alacaklar8 3.645.162 3.025.117İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.645.162 3.025.117Türev Araçlar21 14.668.083 13.490.781Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 7.126.377 7.335.503Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller211.934 191.035Maddi Duran Varlıklar10 7.522.659 7.295.877Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10 338.546 328.251Binalar10 2.463.836 2.469.196Tesis, Makine ve Cihazlar10 2.901.586 2.795.500Taşıtlar10 0 2.052Mobilya ve Demirbaşlar10 1.609.534 1.454.437Yapılmakta Olan Yatırımlar10 209.157 246.441Kullanım Hakkı Varlıkları12 1.886.915 1.885.463Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.397.575 3.348.497Şerefiye13 1.493.083 1.475.337Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.904.492 1.873.160Peşin Ödenmiş Giderler29.038 21.719İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29.038 21.719Ertelenmiş Vergi Varlığı20 480.922 353.154Diğer Duran Varlıklar16 116.593 126.226İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar16 116.593 126.226TOPLAM DURAN VARLIKLAR215.804.293 199.376.954TOPLAM VARLIKLAR441.274.125 406.347.879KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 8.836.033 10.342.807İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 8.836.033 10.342.807Banka Kredileri6 8.836.033 10.342.807Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15.552.525 15.312.189İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15.552.525 15.312.189Banka Kredileri6 15.219.800 15.005.313Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 332.725 306.876Ticari Borçlar4.082.511 3.995.658İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.082.511 3.995.658Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar23 268.785.763 237.928.489Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar23 268.785.763 237.928.489Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar117.554 62.430Diğer Borçlar8 5.471.601 6.078.721İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 5.471.601 6.078.721Türev Araçlar21 2.415.084 1.790.818Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)170.853 186.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)170.853 186.978Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 364.237 355.895Kısa Vadeli Karşılıklar824.898 900.438Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar385.677 422.063Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 439.221 478.375Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 2.665.799 1.854.561İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 2.665.799 1.854.561ARA TOPLAM309.286.858 278.808.984Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler18 3.481 3.117TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER309.290.339 278.812.101UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar36.432.028 34.414.620İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar36.432.028 34.414.620Banka Kredileri6 34.733.056 32.736.661Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.698.972 1.677.959Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar23 16.448.334 14.463.018Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar23 16.448.334 14.463.018Diğer Borçlar8 3.536.952 3.374.173İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.536.952 3.374.173Türev Araçlar21 8.509.731 7.271.155Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)80.027 83.279İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)80.027 83.279Uzun Vadeli Karşılıklar683.819 669.814Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar567.900 547.820Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 115.919 121.994Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar0 5.094Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 325.560 737.000Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler16 44.583 40.182İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler16 44.583 40.182TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER66.061.034 61.058.335TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER375.351.373 339.870.436ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 32.815.016 33.258.317Ödenmiş Sermaye17 2.040.404 2.040.404Sermaye Düzeltme Farkları3.426.761 3.426.761Geri Alınmış Paylar (-)17 -190.470 -190.470Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 22.237 22.237Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-113.252 -116.253Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-113.252 -116.253Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-113.252 -116.253Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-423.339 531.823Yabancı Para Çevrim Farkları17 1.867.620 1.688.674Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)17 -1.446.186 -1.213.290Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)17 -844.773 56.439Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 1.222.777 1.173.886Diğer Kısıtlanmış Yedekler17 1.222.777 1.173.886Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25.636.692 22.590.193Net Dönem Karı veya Zararı1.193.206 3.779.736Kontrol Gücü Olmayan Paylar33.107.736 33.219.126TOPLAM ÖZKAYNAKLAR65.922.752 66.477.443TOPLAM KAYNAKLAR441.274.125 406.347.879Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 4.552.636 4.288.335Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı4 9.076.115 10.662.441Faiz Gelirleri4 9.076.115 10.662.441Satışların Maliyeti4 -3.623.100 -3.417.461Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti4 -4.948.673 -6.948.161Faiz Giderleri4 -4.948.673 -6.948.161TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)929.536 870.874FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.127.442 3.714.280BRÜT KAR (ZARAR)5.056.978 4.585.154Genel Yönetim Giderleri-2.265.803 -1.854.245Pazarlama Giderleri-586.491 -555.272Araştırma ve Geliştirme Giderleri-6.152 -2.678Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler911.334 334.346Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-818.509 -291.982Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 489.271 384.638ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.780.628 2.599.961Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.444 21.550Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-497 -439FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.785.575 2.621.072Finansman Gelirleri19 25.931 27.605Finansman Giderleri19 -253.595 -275.810SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.557.911 2.372.867Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-477.663 -444.902Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -320.395 -106.877Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -157.268 -338.025SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.080.248 1.927.965DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18 -23 -22DÖNEM KARI (ZARARI)2.080.225 1.927.943Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar887.019 870.931Ana Ortaklık Payları1.193.206 1.057.012Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç - yüz adet adi hisse senedi (TL) 0,58000000 0,52000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç - yüz adet adi hisse senedi (TL) 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.025.520 11.071.522Dönem Karı (Zararı)2.080.225 1.927.943Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.080.248 1.927.965Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-23 -22Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.126.052 371.582Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 386.887 334.362Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler482.248 39.248Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.925 31.894Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.974 3.694Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.072 3.660Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler477.421 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.237.579 1.449.183Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler41.163 155.393Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.196.416 1.293.790Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.809.009 1.333.466Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.138.770 1.242.321Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler329.761 91.145Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-15.106 -26.177Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.392.768 -2.802.528Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.392.768 -2.802.528Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler477.663 444.902Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.275 -16.236Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-4.275 -16.236İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-489.271 -384.638İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.494.879 8.907.712Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)-16.522.717 -6.647.272Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-80.621 -44.933İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-80.621 -44.933Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-5.318.896 -9.384.024Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.366.586 340.700İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.366.586 340.700Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-475.200 -248.436Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler86.853 315.069İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)86.853 315.069Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)33.070.628 23.701.982Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-436.613 1.034.508İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-436.613 1.034.508İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-461.969 -159.882Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-461.969 -159.882Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.449.052 11.207.237Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-24.385 -28.510Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -399.147 -107.205YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.952.796 -7.434.725Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri78.615 44.053Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri78.615 44.053Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -403.859 -263.215Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-314.334 -193.995Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-89.525 -69.220Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları-8.771.037 -7.389.910Alınan Temettüler143.485 174.347FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI269.092 5.895.478Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.780.902Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri269.092 4.133.543Kredilerden Nakit Girişleri269.092 4.133.543Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Temettüler0 -18.967YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)341.816 9.532.275Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.881.579 -2.837.539NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.223.395 6.694.736DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.525.274 18.654.340DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.748.669 25.349.076Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.080.225 1.927.943DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20 1.059 -12.394Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası-3.856 -12.212Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar, Vergi Sonrası4.915 -182Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.941.558 -588.151Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası20 471.013 319.920Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası20 471.013 319.920Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası-2.099.258 -806.968Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası70.301 69.424Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası70.301 69.424Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası-134.410 -67.068Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası-134.410 -67.068Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirinden Paylar, Vergi Sonrası-249.204 -103.459DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.940.499 -600.545TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)139.726 1.327.398Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-101.319 569.128Ana Ortaklık Payları241.045 758.270Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -74.784 0 -74.784 0 0 0 0 0 -74.784 1.382.776 0 0 -535.681 -535.681 0 0 -1.217.928 -1.217.928 0 0 0 0 0 -370.833 1.050.078 0 0 0 19.556.239 3.830.335 23.386.574 29.289.967 27.105.829 56.395.796Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.710 0 0 0 3.743.625 -3.830.335 -86.710 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.415 0 -5.415 -5.415 141.896 -69.286 -69.286 -365.937 -365.937 -293.327 1.057.012 1.057.012 758.270 569.128 1.327.398Dönem Karı (Zararı)1.057.012 1.057.012 1.057.012 870.931 1.927.943Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.415 0 -5.415 -5.415 141.896 -69.286 -69.286 -365.937 -365.937 -293.327 -298.742 -301.803 -600.545Sermaye Arttırımı1.780.902 1.780.902Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -660.845 0 -660.845 -660.845 -112.462 -773.307Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -80.199 0 -80.199 0 0 0 0 0 -80.199 1.524.672 0 0 -604.967 -604.967 0 0 -1.583.865 -1.583.865 0 0 0 0 0 -664.160 1.136.788 0 0 0 22.639.019 1.057.012 23.696.031 29.387.392 29.343.397 58.730.789Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -116.253 0 -116.253 0 0 0 0 0 -116.253 1.688.674 0 0 -1.213.290 -1.213.290 0 0 56.439 56.439 0 0 0 0 0 531.823 1.173.886 0 0 0 22.590.193 3.779.736 26.369.929 33.258.317 33.219.126 66.477.443Transferler48.891 3.730.845 -3.779.736 -48.891 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.001 3.001 3.001 178.946 -232.896 -232.896 -901.212 -901.212 -955.162 0 1.193.206 1.193.206 241.045 -101.319 139.726Dönem Karı (Zararı)0 1.193.206 1.193.206 1.193.206 887.019 2.080.225Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.001 3.001 3.001 178.946 -232.896 -232.896 -901.212 -901.212 -955.162 -952.161 -988.338 -1.940.499Sermaye ArttırımıKar Payları-684.346 0 -684.346 -684.346 -10.071 -694.417Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıDönem Sonu Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -113.252 0 -113.252 0 0 0 0 0 -113.252 1.867.620 0 0 -1.446.186 -1.446.186 0 0 -844.773 -844.773 0 0 0 0 0 -423.339 1.222.777 0 0 0 25.636.692 1.193.206 26.829.898 32.815.016 33.107.736 65.922.752http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845563BIST