***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri32.705.655 22.447.203Finansal Yatırımlar39.241.788 28.210.697Vadeli Mevduatlar5.d 16.909 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.a 8.238.655 7.289.522Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.b 13.401.338 16.750.747İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5.c 17.584.886 4.170.428Ticari Alacaklar1.825.206 1.625.419İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.825.206 1.625.419Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar22 143.708.018 117.257.770Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar22 143.708.018 117.257.770Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı26.541.745Diğer Alacaklar8 4.376.768 2.101.358İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.376.768 2.101.358Türev Araçlar21 11.158.343 3.137.883Stoklar3.640.383 3.124.669Peşin Ödenmiş Giderler1.342.986 893.037İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.342.986 893.037Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 369.689 4.733Diğer Dönen Varlıklar25.183.413 11.395.683Ticari Alacaklar601 17İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar601 17Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar22 119.010.612 100.134.183Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar22 119.010.612 100.134.183Diğer Alacaklar8 3.568.070 3.025.117İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.568.070 3.025.117Türev Araçlar21 15.831.843 13.490.781Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 7.959.622 7.335.503Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller246.257 191.035Maddi Duran Varlıklar10 8.070.799 7.295.877Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10 255.172 328.251Binalar10 2.672.130 2.469.196Tesis, Makine ve Cihazlar10 3.080.313 2.795.500Taşıtlar10 0 2.052Mobilya ve Demirbaşlar10 1.802.522 1.454.437Yapılmakta Olan Yatırımlar10 260.662 246.441Kullanım Hakkı Varlıkları12 1.757.284 1.885.463Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.862.111 3.348.497Şerefiye13 1.658.099 1.475.337Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 2.204.012 1.873.160Peşin Ödenmiş Giderler21.197 21.719İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler21.197 21.719Ertelenmiş Vergi Varlığı20 426.048 353.154Diğer Duran Varlıklar16 133.201 126.226İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar16 133.201 126.226TOPLAM DURAN VARLIKLAR229.528.472 199.376.954TOPLAM VARLIKLAR507.835.431 406.347.879KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 17.111.918 21.570.759 15.312.189İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21.570.759 15.312.189Banka Kredileri6 21.224.627 15.005.313Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 346.132 306.876Ticari Borçlar4.229.603 3.995.658İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.229.603 3.995.658Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar23 295.687.548 237.928.489Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar23 295.687.548 237.928.489Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar174.864 62.430Diğer Borçlar8 7.977.827 6.078.721İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 7.977.827 6.078.721Türev Araçlar21 3.628.035 1.790.818Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)207.295 186.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)207.295 186.978Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 149.236 355.895Kısa Vadeli Karşılıklar1.051.946 900.438Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar497.771 422.063Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 554.175 478.375Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 2.850.951 1.854.561İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 2.850.951 1.854.561ARA TOPLAM354.639.982 278.808.984Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler18 3.579 3.117TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER354.643.561 278.812.101UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar42.801.226 34.414.620İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar42.801.226 34.414.620Banka Kredileri6 41.208.033 32.736.661Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.593.193 1.677.959Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar23 20.068.313 14.463.018Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar23 20.068.313 14.463.018Diğer Borçlar8 5.589.888 3.374.173İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 5.589.888 3.374.173Türev Araçlar21 10.057.096 7.271.155Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)110.756 83.279İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)110.756 83.279Uzun Vadeli Karşılıklar807.665 669.814Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar636.549 547.820Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 171.116 121.994Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar0 5.094Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 697.051 737.000Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler16 52.623 40.182İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler16 52.623 40.182TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER80.184.618 61.058.335TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER434.828.179 339.870.436ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 36.379.823 33.258.317Ödenmiş Sermaye17 2.040.404 2.040.404Sermaye Düzeltme Farkları3.426.761 3.426.761Geri Alınmış Paylar (-)17 -190.470 -190.470Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 22.237 22.237Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-125.944 -116.253Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-125.944 -116.253Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-125.944 -116.253Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)506.480 531.823Yabancı Para Çevrim Farkları17 2.781.773 1.688.674Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)17 -1.865.210 -1.213.290Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)17 -410.083 56.439Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 1.212.048 1.173.886Diğer Kısıtlanmış Yedekler17 1.212.048 1.173.886Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25.647.421 22.590.193Net Dönem Karı veya Zararı3.840.886 3.779.736Kontrol Gücü Olmayan Paylar36.627.429 33.219.126TOPLAM ÖZKAYNAKLAR73.007.252 66.477.443TOPLAM KAYNAKLAR507.835.431 406.347.879Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 15.026.408 13.795.004 6.075.360 4.693.456Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı4 27.689.174 31.196.186 9.150.482 9.925.516Faiz Gelirleri4 27.689.174 31.196.186 9.150.482 9.925.516Satışların Maliyeti4 -11.971.609 -10.873.364 -4.824.113 -3.695.053Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti4 -14.938.132 -20.959.527 -4.661.217 -6.708.627Faiz Giderleri4 -14.938.132 -20.959.527 -4.661.217 -6.708.627TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.054.799 2.921.640 1.251.247 998.403FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.751.042 10.236.659 4.489.265 3.216.889BRÜT KAR (ZARAR)15.805.841 13.158.299 5.740.512 4.215.292Genel Yönetim Giderleri-6.556.782 -5.658.196 -2.124.770 -1.916.489Pazarlama Giderleri-1.753.719 -1.658.905 -618.681 -550.190Araştırma ve Geliştirme Giderleri-18.381 -12.305 -5.996 -4.875Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.163.921 935.591 501.478 331.274Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.933.219 -823.772 -451.769 -232.028Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 1.422.346 1.202.130 594.055 396.463ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.130.007 7.142.842 3.634.829 2.239.447Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler40.457 112.153 14.865 75.845Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-3.348 -67.517 -1.378 -582FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.167.116 7.187.478 3.648.316 2.314.710Finansman Gelirleri19 68.606 74.919 14.685 28.170Finansman Giderleri19 -817.328 -796.192 -290.350 -209.473SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.418.394 6.466.205 3.372.651 2.133.407Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.609.659 -1.161.421 -611.499 -369.895Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.054.074 -1.285.192 255.405 -721.430Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -555.585 123.771 -866.904 351.535SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.808.735 5.304.784 2.761.152 1.763.512DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)408 -84 414 -24DÖNEM KARI (ZARARI)6.809.143 5.304.700 2.761.566 1.763.488Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.968.257 2.405.547 1.150.052 810.537Ana Ortaklık Payları3.840.886 2.899.153 1.611.514 952.951Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden pay başına kazanç- yüz adet adi hisse senedi (TL) 1,88000000 1,42000000 0,79000000 0,47000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden pay başına kazanç- yüz adet adi hisse senedi (TL) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.303.717 26.422.058Dönem Karı (Zararı)6.809.143 5.304.700Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.808.735 5.304.784Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)408 -84Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.974.297 2.223.422Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 1.206.564 1.040.854Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler509.145 679.781Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler587 -1.706Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.126 -3.809Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.272 -4.395Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler490.160 689.691Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.686.194 5.958.338Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler95.518 91.515Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.590.676 5.866.823Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.330.819 -5.303.135Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-6.391.615 -6.519.707Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.060.796 1.216.572Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler528.737 -2.328Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.738.973 -77.555Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-5.738.973 -77.555Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.422.346 -1.202.130İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.422.346 -1.202.130Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.609.659 1.161.421Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-22.458 -41.793Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-22.458 -41.793İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -56.525Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 66.494İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.806.526 19.504.289Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)-13.517.148 -4.718.792Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-200.958 -109.205İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-200.958 -109.205Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-48.845.652 -2.792.190Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.576.106 -1.450.627İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.576.106 -1.450.627Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-528.539 -478.015Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler233.945 496.755İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)233.945 496.755Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)64.340.075 25.833.274Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.795.246 1.442.286İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.795.246 1.442.286İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-894.337 1.280.803Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-894.337 1.280.803Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.641.372 27.032.411Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-46.260 -66.363Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -1.291.395 -543.990YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.788.140 -18.497.915Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri182.693Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -998.946İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 152.930Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri257.714 161.465Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri257.714 161.465Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -1.366.077 -1.243.208Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-903.135 -1.037.199Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-462.942 -206.009Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları-18.108.699 -17.211.867Alınan Temettüler428.922 459.018FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.907.143 -8.308.256Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri147.000 1.780.902Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri19.458.913 0Kredilerden Nakit Girişleri19.458.913Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -9.380.486Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.380.486Ödenen Temettüler-698.770 -708.672YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.422.720 -384.113Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.142.771 1.549.965NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.565.491 1.165.852DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.525.274 18.654.340DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.090.765 19.820.192Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.809.143 5.304.700 2.761.566 1.763.488DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-20.532 -20.140 -4.761 -4.634Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası-20.450 -18.825 -3.255 -4.423Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar, Vergi Sonrası-82 -1.315 -1.506 -211Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar292.968 831.439 184.516 759.406Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası2.520.107 235.747 1.527.974 -323.312Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası2.520.107 235.747 1.527.974 -323.312Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası-1.073.673 1.539.454 -735.832 1.607.154Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası311.318 -772.070 385.346 -614.993Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası311.318 -772.070 385.346 -614.993Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası-1.122.145 -30.701 -864.483 95.073Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası-1.122.145 -30.701 -864.483 95.073Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirinden Paylar, Vergi Sonrası-342.639 -140.991 -128.489 -4.516DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)272.436 811.299 179.755 754.772TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.081.579 6.115.999 2.941.321 2.518.260Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.275.727 2.959.910 1.279.316 1.267.037Ana Ortaklık Payları3.805.852 3.156.089 1.662.005 1.251.223Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -74.784 0 -74.784 0 0 0 0 0 -74.784 1.382.776 0 0 -535.681 -535.681 0 0 -1.217.928 -1.217.928 0 0 0 0 0 -370.833 1.050.078 0 0 0 19.556.239 3.830.335 23.386.574 29.289.967 27.105.829 56.395.796Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.490 0 0 0 3.705.845 -3.830.335 -124.490 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.308 0 -8.308 -8.308 105.108 -476.862 -476.862 636.998 636.998 265.244 2.899.153 2.899.153 3.156.089 2.959.910 6.115.999Dönem Karı (Zararı)2.899.153 2.899.153 2.899.153 2.405.547 5.304.700Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.308 0 -8.308 -8.308 105.108 -476.862 -476.862 636.998 636.998 265.244 256.936 554.363 811.299Sermaye Arttırımı1.780.902 1.780.902Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -660.845 0 -660.845 -660.845 -47.827 -708.672Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-10.594 -10.594 -10.594 -262.117 -272.711Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -83.092 0 -83.092 0 0 0 0 0 -83.092 1.487.884 0 0 -1.012.543 -1.012.543 0 0 -580.930 -580.930 0 0 0 0 0 -105.589 1.174.568 0 0 0 22.590.645 2.899.153 25.489.798 31.774.617 31.536.697 63.311.314Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -116.253 0 -116.253 0 0 0 0 0 -116.253 1.688.674 0 0 -1.213.290 -1.213.290 0 0 56.439 56.439 0 0 0 0 0 531.823 1.173.886 0 0 0 22.590.193 3.779.736 26.369.929 33.258.317 33.219.126 66.477.443Transferler38.162 3.741.574 -3.779.736 -38.162 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.691 -9.691 -9.691 1.093.099 -651.920 -651.920 -466.522 -466.522 -25.343 0 3.840.886 3.840.886 3.805.852 3.275.727 7.081.579Dönem Karı (Zararı)0 3.840.886 3.840.886 3.840.886 2.968.257 6.809.143Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-9.691 -9.691 -9.691 1.093.099 -651.920 -651.920 -466.522 -466.522 -25.343 -35.034 307.470 272.436Sermaye Arttırımı147.000 147.000Kar Payları-684.346 0 -684.346 -684.346 -14.424 -698.770Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıDönem Sonu Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -125.944 0 -125.944 0 0 0 0 0 -125.944 2.781.773 0 0 -1.865.210 -1.865.210 0 0 -410.083 -410.083 0 0 0 0 0 506.480 1.212.048 0 0 0 25.647.421 3.840.886 29.488.307 36.379.823 36.627.429 73.007.252http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886274BIST