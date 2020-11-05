***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
05.11.2020 04:25
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
32.705.655 22.447.203
Finansal Yatırımlar
39.241.788 28.210.697
Vadeli Mevduatlar
5.d 16.909 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.a 8.238.655 7.289.522
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.b 13.401.338 16.750.747
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5.c 17.584.886 4.170.428
Ticari Alacaklar
1.825.206 1.625.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.825.206 1.625.419
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
22 143.708.018 117.257.770
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
22 143.708.018 117.257.770
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
26.541.745
Diğer Alacaklar
8 4.376.768 2.101.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.376.768 2.101.358
Türev Araçlar
21 11.158.343 3.137.883
Stoklar
3.640.383 3.124.669
Peşin Ödenmiş Giderler
1.342.986 893.037
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.342.986 893.037
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 369.689 4.733
Diğer Dönen Varlıklar
25.183.413 11.395.683
Ticari Alacaklar
601 17
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
601 17
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
22 119.010.612 100.134.183
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
22 119.010.612 100.134.183
Diğer Alacaklar
8 3.568.070 3.025.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.568.070 3.025.117
Türev Araçlar
21 15.831.843 13.490.781
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 7.959.622 7.335.503
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
246.257 191.035
Maddi Duran Varlıklar
10 8.070.799 7.295.877
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 255.172 328.251
Binalar
10 2.672.130 2.469.196
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 3.080.313 2.795.500
Taşıtlar
10 0 2.052
Mobilya ve Demirbaşlar
10 1.802.522 1.454.437
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 260.662 246.441
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 1.757.284 1.885.463
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.862.111 3.348.497
Şerefiye
13 1.658.099 1.475.337
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.204.012 1.873.160
Peşin Ödenmiş Giderler
21.197 21.719
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21.197 21.719
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 426.048 353.154
Diğer Duran Varlıklar
16 133.201 126.226
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 133.201 126.226
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
229.528.472 199.376.954
TOPLAM VARLIKLAR
507.835.431 406.347.879
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 17.111.918 21.570.759 15.312.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21.570.759 15.312.189
Banka Kredileri
6 21.224.627 15.005.313
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 346.132 306.876
Ticari Borçlar
4.229.603 3.995.658
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.229.603 3.995.658
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
23 295.687.548 237.928.489
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
23 295.687.548 237.928.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
174.864 62.430
Diğer Borçlar
8 7.977.827 6.078.721
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.977.827 6.078.721
Türev Araçlar
21 3.628.035 1.790.818
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
207.295 186.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
207.295 186.978
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 149.236 355.895
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.051.946 900.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
497.771 422.063
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 554.175 478.375
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 2.850.951 1.854.561
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 2.850.951 1.854.561
ARA TOPLAM
354.639.982 278.808.984
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
18 3.579 3.117
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
354.643.561 278.812.101
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.801.226 34.414.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.801.226 34.414.620
Banka Kredileri
6 41.208.033 32.736.661
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.593.193 1.677.959
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
23 20.068.313 14.463.018
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
23 20.068.313 14.463.018
Diğer Borçlar
8 5.589.888 3.374.173
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.589.888 3.374.173
Türev Araçlar
21 10.057.096 7.271.155
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
110.756 83.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
110.756 83.279
Uzun Vadeli Karşılıklar
807.665 669.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
636.549 547.820
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 171.116 121.994
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 5.094
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 697.051 737.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 52.623 40.182
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 52.623 40.182
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.184.618 61.058.335
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
434.828.179 339.870.436
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 36.379.823 33.258.317
Ödenmiş Sermaye
17 2.040.404 2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları
3.426.761 3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -190.470 -190.470
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 22.237 22.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-125.944 -116.253
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-125.944 -116.253
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-125.944 -116.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
506.480 531.823
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 2.781.773 1.688.674
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -1.865.210 -1.213.290
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 -410.083 56.439
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.212.048 1.173.886
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
17 1.212.048 1.173.886
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.647.421 22.590.193
Net Dönem Karı veya Zararı
3.840.886 3.779.736
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36.627.429 33.219.126
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
73.007.252 66.477.443
TOPLAM KAYNAKLAR
507.835.431 406.347.879
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
4 15.026.408 13.795.004 6.075.360 4.693.456
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
4 27.689.174 31.196.186 9.150.482 9.925.516
Faiz Gelirleri
4 27.689.174 31.196.186 9.150.482 9.925.516
Satışların Maliyeti
4 -11.971.609 -10.873.364 -4.824.113 -3.695.053
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
4 -14.938.132 -20.959.527 -4.661.217 -6.708.627
Faiz Giderleri
4 -14.938.132 -20.959.527 -4.661.217 -6.708.627
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.054.799 2.921.640 1.251.247 998.403
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.751.042 10.236.659 4.489.265 3.216.889
BRÜT KAR (ZARAR)
15.805.841 13.158.299 5.740.512 4.215.292
Genel Yönetim Giderleri
-6.556.782 -5.658.196 -2.124.770 -1.916.489
Pazarlama Giderleri
-1.753.719 -1.658.905 -618.681 -550.190
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-18.381 -12.305 -5.996 -4.875
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.163.921 935.591 501.478 331.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.933.219 -823.772 -451.769 -232.028
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 1.422.346 1.202.130 594.055 396.463
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.130.007 7.142.842 3.634.829 2.239.447
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
40.457 112.153 14.865 75.845
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.348 -67.517 -1.378 -582
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.167.116 7.187.478 3.648.316 2.314.710
Finansman Gelirleri
19 68.606 74.919 14.685 28.170
Finansman Giderleri
19 -817.328 -796.192 -290.350 -209.473
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.418.394 6.466.205 3.372.651 2.133.407
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.609.659 -1.161.421 -611.499 -369.895
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.054.074 -1.285.192 255.405 -721.430
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -555.585 123.771 -866.904 351.535
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.808.735 5.304.784 2.761.152 1.763.512
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
408 -84 414 -24
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.809.143 5.304.700 2.761.566 1.763.488
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.968.257 2.405.547 1.150.052 810.537
Ana Ortaklık Payları
3.840.886 2.899.153 1.611.514 952.951
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden pay başına kazanç- yüz adet adi hisse senedi (TL) 1,88000000 1,42000000 0,79000000 0,47000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden pay başına kazanç- yüz adet adi hisse senedi (TL) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.303.717 26.422.058
Dönem Karı (Zararı)
6.809.143 5.304.700
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.808.735 5.304.784
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
408 -84
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.974.297 2.223.422
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 1.206.564 1.040.854
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
509.145 679.781
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
587 -1.706
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.126 -3.809
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.272 -4.395
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
490.160 689.691
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.686.194 5.958.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
95.518 91.515
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.590.676 5.866.823
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.330.819 -5.303.135
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.391.615 -6.519.707
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.060.796 1.216.572
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
528.737 -2.328
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.738.973 -77.555
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.738.973 -77.555
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.422.346 -1.202.130
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.422.346 -1.202.130
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.609.659 1.161.421
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.458 -41.793
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-22.458 -41.793
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -56.525
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 66.494
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.806.526 19.504.289
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
-13.517.148 -4.718.792
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-200.958 -109.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-200.958 -109.205
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-48.845.652 -2.792.190
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.576.106 -1.450.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.576.106 -1.450.627
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-528.539 -478.015
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
233.945 496.755
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
233.945 496.755
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
64.340.075 25.833.274
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.795.246 1.442.286
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.795.246 1.442.286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-894.337 1.280.803
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-894.337 1.280.803
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.641.372 27.032.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-46.260 -66.363
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -1.291.395 -543.990
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.788.140 -18.497.915
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
182.693
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -998.946
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 152.930
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
257.714 161.465
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
257.714 161.465
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -1.366.077 -1.243.208
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-903.135 -1.037.199
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-462.942 -206.009
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-18.108.699 -17.211.867
Alınan Temettüler
428.922 459.018
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.907.143 -8.308.256
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
147.000 1.780.902
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.458.913 0
Kredilerden Nakit Girişleri
19.458.913
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -9.380.486
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.380.486
Ödenen Temettüler
-698.770 -708.672
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.422.720 -384.113
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.142.771 1.549.965
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.565.491 1.165.852
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.525.274 18.654.340
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.090.765 19.820.192
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.809.143 5.304.700 2.761.566 1.763.488
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20.532 -20.140 -4.761 -4.634
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
-20.450 -18.825 -3.255 -4.423
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar, Vergi Sonrası
-82 -1.315 -1.506 -211
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
292.968 831.439 184.516 759.406
Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
2.520.107 235.747 1.527.974 -323.312
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası
2.520.107 235.747 1.527.974 -323.312
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
-1.073.673 1.539.454 -735.832 1.607.154
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
311.318 -772.070 385.346 -614.993
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
311.318 -772.070 385.346 -614.993
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
-1.122.145 -30.701 -864.483 95.073
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
-1.122.145 -30.701 -864.483 95.073
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirinden Paylar, Vergi Sonrası
-342.639 -140.991 -128.489 -4.516
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
272.436 811.299 179.755 754.772
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.081.579 6.115.999 2.941.321 2.518.260
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.275.727 2.959.910 1.279.316 1.267.037
Ana Ortaklık Payları
3.805.852 3.156.089 1.662.005 1.251.223
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -74.784 0 -74.784 0 0 0 0 0 -74.784 1.382.776 0 0 -535.681 -535.681 0 0 -1.217.928 -1.217.928 0 0 0 0 0 -370.833 1.050.078 0 0 0 19.556.239 3.830.335 23.386.574 29.289.967 27.105.829 56.395.796
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.490 0 0 0 3.705.845 -3.830.335 -124.490 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.308 0 -8.308 -8.308 105.108 -476.862 -476.862 636.998 636.998 265.244 2.899.153 2.899.153 3.156.089 2.959.910 6.115.999
Dönem Karı (Zararı)
2.899.153 2.899.153 2.899.153 2.405.547 5.304.700
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.308 0 -8.308 -8.308 105.108 -476.862 -476.862 636.998 636.998 265.244 256.936 554.363 811.299
Sermaye Arttırımı
1.780.902 1.780.902
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -660.845 0 -660.845 -660.845 -47.827 -708.672
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-10.594 -10.594 -10.594 -262.117 -272.711
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -83.092 0 -83.092 0 0 0 0 0 -83.092 1.487.884 0 0 -1.012.543 -1.012.543 0 0 -580.930 -580.930 0 0 0 0 0 -105.589 1.174.568 0 0 0 22.590.645 2.899.153 25.489.798 31.774.617 31.536.697 63.311.314
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -116.253 0 -116.253 0 0 0 0 0 -116.253 1.688.674 0 0 -1.213.290 -1.213.290 0 0 56.439 56.439 0 0 0 0 0 531.823 1.173.886 0 0 0 22.590.193 3.779.736 26.369.929 33.258.317 33.219.126 66.477.443
Transferler
38.162 3.741.574 -3.779.736 -38.162 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.691 -9.691 -9.691 1.093.099 -651.920 -651.920 -466.522 -466.522 -25.343 0 3.840.886 3.840.886 3.805.852 3.275.727 7.081.579
Dönem Karı (Zararı)
0 3.840.886 3.840.886 3.840.886 2.968.257 6.809.143
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.691 -9.691 -9.691 1.093.099 -651.920 -651.920 -466.522 -466.522 -25.343 -35.034 307.470 272.436
Sermaye Arttırımı
147.000 147.000
Kar Payları
-684.346 0 -684.346 -684.346 -14.424 -698.770
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -125.944 0 -125.944 0 0 0 0 0 -125.944 2.781.773 0 0 -1.865.210 -1.865.210 0 0 -410.083 -410.083 0 0 0 0 0 506.480 1.212.048 0 0 0 25.647.421 3.840.886 29.488.307 36.379.823 36.627.429 73.007.252
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886274
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