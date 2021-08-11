***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri39.803.225 19.828.118Finansal Yatırımlar27.940.481 35.799.568Vadeli Mevduatlar5.d 20.605 16.348Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.a 9.404.432 9.214.502Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.b 10.489.498 9.837.424İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5.c 8.025.946 16.731.294Ticari Alacaklar2.581.895 1.845.555İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.581.895 1.845.555Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar24 163.791.361 150.108.617Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar24 163.791.361 150.108.617Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı45.972.997 42.604.370Diğer Alacaklar8 2.166.615 4.497.536İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.166.615 4.497.536Türev Araçlar23 5.959.176 8.463.520Stoklar4.574.290 3.761.354Peşin Ödenmiş Giderler1.712.626 1.204.269İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.712.626 1.204.269Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 2.920 6.788Diğer Dönen Varlıklar16 1.656.662 1.109.423İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 1.656.662 1.109.423ARA TOPLAM296.162.248 269.229.118Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar18 280.763 262.226TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR296.443.011 269.491.344DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar94.525.180 73.524.030Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.b 62.031.705 48.382.002İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5.c 32.493.475 25.142.028Ticari Alacaklar669 566İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar669 566Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar24 130.613.637 116.970.690Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar24 130.613.637 116.970.690Diğer Alacaklar8 444.298 3.869.631İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 444.298 3.869.631Türev Araçlar23 17.333.076 14.455.362Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 8.373.683 8.298.372Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller266.880 235.062Maddi Duran Varlıklar10 8.119.750 7.959.621Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10 261.624 261.139Binalar10 2.654.226 2.633.513Tesis, Makine ve Cihazlar10 3.271.773 3.062.088Taşıtlar10 0Mobilya ve Demirbaşlar10 1.657.250 1.760.359Yapılmakta Olan Yatırımlar10 274.877 242.522Kullanım Hakkı Varlıkları12 1.824.716 1.731.577Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.204.511 3.875.970Şerefiye13 1.763.884 1.600.690Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 2.440.627 2.275.280Peşin Ödenmiş Giderler23.160 17.368İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler23.160 17.368Ertelenmiş Vergi Varlığı22 412.092 719.275Diğer Duran Varlıklar16 126.077 109.506İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar16 126.077 109.506TOPLAM DURAN VARLIKLAR266.267.729 231.767.030TOPLAM VARLIKLAR562.710.740 501.258.374KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 15.166.583 13.713.590İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 15.166.583 13.713.590Banka Kredileri6 15.166.583 13.713.590Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21.281.716 20.387.488İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21.281.716 20.387.488Banka Kredileri6 20.898.488 20.053.065Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 383.228 334.423Ticari Borçlar4.938.495 5.023.674İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.938.495 5.023.674Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar25 336.805.565 292.375.186Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar25 336.805.565 292.375.186Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar153.473 119.126Diğer Borçlar8 7.958.617 9.088.626İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 7.958.617 9.088.626Türev Araçlar23 2.038.054 5.795.534Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)213.166 209.063İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)213.166 209.063Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 1.234.331 1.171.845Kısa Vadeli Karşılıklar1.293.628 1.209.636Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar514.782 522.275Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 778.846 687.361Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 3.537.857 2.222.801İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 3.537.857 2.222.801ARA TOPLAM394.621.485 351.316.569Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler18 3.814 4.027TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER394.625.299 351.320.596UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar48.250.728 40.094.326İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar48.250.728 40.094.326Banka Kredileri6 46.600.134 38.494.543Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.650.594 1.599.783Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar25 18.721.466 18.066.046Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar25 18.721.466 18.066.046Diğer Borçlar8 6.423.619 4.431.151İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 6.423.619 4.431.151Türev Araçlar23 9.612.690 9.108.320Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)158.028 137.410İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)158.028 137.410Uzun Vadeli Karşılıklar1.026.744 946.430Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar786.135 704.926Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 240.609 241.504Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 378.880 318.277Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler16 62.571 52.924İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler16 62.571 52.924TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER84.634.726 73.154.884TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER479.260.025 424.475.480ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 41.476.142 37.996.499Ödenmiş Sermaye17 2.040.404 2.040.404Sermaye Düzeltme Farkları3.426.761 3.426.761Geri Alınmış Paylar (-)17 -190.470 -190.470Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 22.237 22.237Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-169.235 -150.921Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-169.235 -150.921Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-169.235 -150.921Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.915.288 1.135.944Yabancı Para Çevrim Farkları17 3.562.685 2.684.551Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)17 -1.609.278 -1.755.742Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)17 -38.119 207.135Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 1.370.269 1.223.543Diğer Kısıtlanmış Yedekler17 1.370.269 1.223.543Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29.596.568 25.721.428Net Dönem Karı veya Zararı3.464.320 4.767.573Kontrol Gücü Olmayan Paylar41.974.573 38.786.395TOPLAM ÖZKAYNAKLAR83.450.715 76.782.894TOPLAM KAYNAKLAR562.710.740 501.258.374Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 13.009.450 8.951.048 6.806.316 4.398.412Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı4 22.591.481 18.538.692 11.980.438 9.462.577Faiz Gelirleri4 22.591.481 18.538.692 11.980.438 9.462.577Satışların Maliyeti4 -10.056.791 -7.147.496 -5.285.189 -3.524.396Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti4 -12.487.751 -10.276.915 -6.620.155 -5.328.242Faiz Giderleri4 -12.487.751 -10.276.915 -6.620.155 -5.328.242TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.952.659 1.803.552 1.521.127 874.016FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.103.730 8.261.777 5.360.283 4.134.335BRÜT KAR (ZARAR)13.056.389 10.065.329 6.881.410 5.008.351Genel Yönetim Giderleri-4.782.043 -4.432.012 -2.483.281 -2.166.209Pazarlama Giderleri-1.382.827 -1.135.038 -698.285 -548.547Araştırma ve Geliştirme Giderleri-22.498 -12.385 -12.717 -6.233Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 1.087.083 1.662.443 557.312 751.109Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -918.476 -1.481.450 -450.684 -662.941Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 1.212.892 828.291 562.010 339.020ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.250.520 5.495.178 4.355.765 2.714.550Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 140.102 25.592 105.613 20.148Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -1.779 -1.970 -25 -1.473FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.388.843 5.518.800 4.461.353 2.733.225Finansman Gelirleri21 69.347 53.921 24.516 27.990Finansman Giderleri21 -589.371 -526.978 -340.372 -273.383SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.868.819 5.045.743 4.145.497 2.487.832Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.651.390 -998.160 -1.022.375 -520.497Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.305.914 -1.309.479 -1.119.517 -989.084Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -345.476 311.319 97.142 468.587SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.217.429 4.047.583 3.123.122 1.967.335DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.202 -6 -1.753 17DÖNEM KARI (ZARARI)6.213.227 4.047.577 3.121.369 1.967.352Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.748.907 1.818.205 1.409.395 931.186Ana Ortaklık Payları3.464.320 2.229.372 1.711.974 1.036.166Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - yüz adet adi hisse senedi (TL) 1,70000000 1,09000000 0,84000000 0,51000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - yüz adet adi hisse senedi (TL) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.904.324 2.256.508Dönem Karı (Zararı)6.213.227 4.047.577Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.217.429 4.047.583Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.202 -6Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.959.315 665.108Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 888.589 793.754Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler22.718 494.858Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.907 2.626Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.017 13.539Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler317 1.272Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler477 477.421Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.307.654 3.450.951Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler80.105 89.321Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.227.549 3.361.630Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.427.531 -3.109.316Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.670.332 -3.635.754Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.242.801 526.438Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-78.445 207.481Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.985.835 -1.329.004Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-3.985.835 -1.329.004Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.651.390 998.160Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-124.963 -13.485Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-124.963 -13.485İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.212.892 -828.291İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler13.890.998 -1.652.514Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)-9.349.796 -12.882.541Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-741.350 228.348İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-741.350 228.348Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-28.067.860 -26.067.836Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.828.295 -3.278.100İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.828.295 -3.278.100Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-829.892 -535.866Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-85.179 -82.624İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-85.179 -82.624Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)45.094.376 38.574.941Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.147.218 3.274.879İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.147.218 3.274.879İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-104.814 -883.715Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-104.814 -883.715Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.144.910 3.060.171Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-50.598 -52.256Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -1.189.988 -751.407YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.340.917 -16.834.242İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-150.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri304.779 99.979Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri304.779 99.979Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -499.635 -882.515Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-327.245 -583.439Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-172.390 -299.076Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları-13.182.836 -16.480.628Alınan Temettüler1.186.775 428.922FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.407.376 8.720.227Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri139.339 147.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13.463.353 14.125.549Kredilerden Nakit Girişleri13.463.353 14.125.549Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.047.568 -4.853.553Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.047.568 -4.853.553Ödenen Temettüler-1.147.748 -698.769YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.970.783 -5.857.507Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.022.025 2.178.962NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.992.808 -3.678.545DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.485.011 18.525.274DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.477.819 14.846.729Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.213.227 4.047.577 3.121.369 1.967.352DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-38.206 -15.771 -32.778 -16.830Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası-36.161 -17.195 -29.395 -13.339Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar, Vergi Sonrası-2.045 1.424 -3.383 -3.491Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.501.209 108.452 2.533.468 2.050.010Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası1.668.369 992.133 725.485 521.120Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası1.668.369 992.133 725.485 521.120Satılmaya Hazır Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası-560.740 -337.841 1.387.674 1.761.417Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası1.200.347 -74.028 700.195 -144.329Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası1.200.347 -74.028 700.195 -144.329Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası-760.677 -257.662 -349.932 -123.252Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası-760.677 -257.662 -349.932 -123.252Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası0 0Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirinden Paylar, Vergi Sonrası-46.090 -214.150 70.046 35.054DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.463.003 92.681 2.500.690 2.033.180TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.676.230 4.140.258 5.622.059 4.000.532Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.480.215 1.996.411 2.750.363 2.097.730Ana Ortaklık Payları4.196.015 2.143.847 2.871.696 1.902.802Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Y 2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -116.253 0 -116.253 0 0 0 0 0 -116.253 1.688.674 0 0 -1.213.290 -1.213.290 0 0 56.439 56.439 0 0 0 0 0 531.823 1.173.886 0 0 0 22.590.193 3.779.736 26.369.929 33.258.317 33.219.126 66.477.443Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.657 0 0 0 3.730.079 -3.779.736 -49.657 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.075 0 -6.075 -6.075 409.704 -345.957 -345.957 -143.197 -143.197 -79.450 2.229.372 2.229.372 2.143.847 1.996.411 4.140.258Dönem Karı (Zararı)2.229.372 2.229.372 2.229.372 1.818.205 4.047.577Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.075 0 -6.075 -6.075 409.704 -345.957 -345.957 -143.197 -143.197 -79.450 -85.525 178.206 92.681Sermaye Arttırımı147.000 147.000Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.346 0 -684.346 -684.346 -14.423 -698.769Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -122.328 0 -122.328 0 0 0 0 0 -122.328 2.098.378 0 0 -1.559.247 -1.559.247 0 0 -86.758 -86.758 0 0 0 0 0 452.373 1.223.543 0 0 0 25.635.926 2.229.372 27.865.298 34.717.818 35.348.114 70.065.932Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -150.921 0 -150.921 0 0 0 0 0 -150.921 2.684.551 0 0 -1.755.742 -1.755.742 0 0 207.135 207.135 0 0 0 0 0 1.135.944 1.223.543 0 0 0 25.721.428 4.767.573 30.489.001 37.996.499 38.786.395 76.782.894Transferler146.726 4.620.847 -4.767.573 -146.726 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-18.314 -18.314 -18.314 848.799 146.464 146.464 -245.254 -245.254 750.009 0 3.464.320 3.464.320 4.196.015 3.480.215 7.676.230Dönem Karı (Zararı)0 3.464.320 3.464.320 3.464.320 2.748.907 6.213.227Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-18.314 -18.314 -18.314 848.799 146.464 146.464 -245.254 -245.254 750.009 731.695 731.308 1.463.003Sermaye Arttırımı139.339 139.339Kar Payları-733.591 0 -733.591 -733.591 -414.157 -1.147.748Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış29.335 29.335 -12.116 -12.116 17.219 -17.219 0Dönem Sonu Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -169.235 0 -169.235 0 0 0 0 0 -169.235 3.562.685 0 0 -1.609.278 -1.609.278 0 0 -38.119 -38.119 0 0 0 0 0 1.915.288 1.370.269 0 0 0 29.596.568 3.464.320 33.060.888 41.476.142 41.974.573 83.450.715http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957382BIST