***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri63.164.647 69.417.883Finansal Yatırımlar41.843.346 40.134.206Vadeli Mevduatlar5.d 260.616 363.620Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.a 7.934.458 11.288.001Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.b 14.954.227 15.853.577İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5.c 18.694.045 12.629.008Ticari Alacaklar6.287.466 4.254.881İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar215.372 203.792İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.072.094 4.051.089Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar24 324.366.439 225.676.033Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar24 324.366.439 225.676.033Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı123.889.940 81.792.492Diğer Alacaklar8 6.498.496 3.753.288İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 6.498.496 3.753.288Türev Araçlar23 19.496.333 23.646.983Stoklar11.139.222 7.520.997Peşin Ödenmiş Giderler4.585.771 2.353.369İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.585.771 2.353.369Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri754.853 474.946Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 5.859.705 136.708Diğer Dönen Varlıklar9.481.277 5.433.104İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 9.481.277 5.433.104ARA TOPLAM617.367.495 464.594.890Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar18 507.771 694.573TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR617.875.266 465.289.463DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar179.763.155 131.979.497Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.b 124.465.087 87.077.994İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5.c 55.298.068 44.901.503Ticari Alacaklar1.266 6.086İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.266 6.086Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar24 181.644.815 160.936.678Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar24 181.644.815 160.936.678Diğer Alacaklar8 1.155.710 503.230İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.155.710 503.230Türev Araçlar23 36.434.717 27.349.132Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 9.926.838 8.763.569Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller463.082 383.871Maddi Duran Varlıklar10 12.443.711 10.569.872Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10 387.209 356.537Binalar10 3.272.912 3.077.761Tesis, Makine ve Cihazlar10 5.677.935 4.800.698Taşıtlar10 11.538 5.352Mobilya ve Demirbaşlar10 2.574.157 1.942.669Yapılmakta Olan Yatırımlar10 519.960 386.855Kullanım Hakkı Varlıkları12 2.537.887 1.980.324Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.821.692 10.480.408Şerefiye13 3.659.057 2.522.764Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 9.162.635 7.957.644Peşin Ödenmiş Giderler382.085 46.052İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler382.085 46.052Ertelenmiş Vergi Varlığı22 1.170.014 660.696Diğer Duran Varlıklar914.604 814.911İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar16 914.604 814.911TOPLAM DURAN VARLIKLAR439.659.576 354.474.326TOPLAM VARLIKLAR1.057.534.842 819.763.789KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 31.702.029 26.193.026İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 31.702.029 26.193.026Banka Kredileri6 31.702.029 26.193.026Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları38.292.902 27.561.722İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları38.292.902 27.561.722Banka Kredileri6 37.793.842 27.179.115Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 499.060 382.607Ticari Borçlar11.322.171 8.739.683İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11.322.171 8.739.683Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar25 652.194.972 495.202.504Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar25 652.194.972 495.202.504Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar244.838 133.906Diğer Borçlar8 27.667.309 16.992.367İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 27.667.309 16.992.367Türev Araçlar23 12.835.251 14.714.467Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)596.720 248.442İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)596.720 248.442Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 748.563 1.756.390Kısa Vadeli Karşılıklar14.487.912 11.151.910Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar925.740 768.587Sigortacılık Teknik Karşılıkları14 12.417.381 9.328.281Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.144.791 1.055.042Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 6.772.083 3.513.242İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 6.772.083 3.513.242ARA TOPLAM796.864.750 606.207.659Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler18 6.397 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER796.871.147 606.207.659UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar70.815.947 66.240.610İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar70.815.947 66.240.610Banka Kredileri6 68.452.809 64.396.093Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 2.363.138 1.844.517Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar25 14.577.626 17.327.199Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar25 14.577.626 17.327.199Diğer Borçlar8 10.915.708 7.145.569İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 10.915.708 7.145.569Türev Araçlar23 9.651.240 11.219.270Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)253.392 221.404İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)253.392 221.404Uzun Vadeli Karşılıklar9.513.407 6.380.764Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.581.738 1.051.410Sigortacılık Teknik Karşılıkları14 6.569.627 4.766.880Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.362.042 562.474Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar9.488 10.233Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 5.904.893 1.382.161Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler16 41.126 24.738İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler16 41.126 24.738TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER121.682.827 109.951.948TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER918.553.974 716.159.607ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 69.406.503 51.416.916Ödenmiş Sermaye17 2.040.404 2.040.404Sermaye Düzeltme Farkları3.426.761 3.426.761Geri Alınmış Paylar (-)17 -1.069.331 -298.646Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 22.237 22.237Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-376.856 -238.606Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-376.856 -238.606Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-376.856 -238.606Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.549.139 3.521.468Yabancı Para Çevrim Farkları17 8.751.620 6.690.649Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)17 -1.770.389 -2.450.148Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)17 567.908 -719.033Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 2.647.143 1.532.498Diğer Kısıtlanmış Yedekler17 2.647.143 1.532.498Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları38.824.893 29.378.702Net Dönem Karı veya Zararı16.342.113 12.032.098Kontrol Gücü Olmayan Paylar69.574.365 52.187.266TOPLAM ÖZKAYNAKLAR138.980.868 103.604.182TOPLAM KAYNAKLAR1.057.534.842 819.763.789Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 28.050.392 13.009.450 15.587.518 6.806.316Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı4 61.660.277 22.591.481 35.683.643 11.980.438Faiz Gelirleri4 61.660.277 22.591.481 35.683.643 11.980.438Satışların Maliyeti4 -22.234.282 -10.056.791 -12.286.580 -5.285.189Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti4 -25.083.023 -12.487.751 -14.120.476 -6.620.155Faiz Giderleri4 -25.083.023 -12.487.751 -14.120.476 -6.620.155TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.816.110 2.952.659 3.300.938 1.521.127FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.577.254 10.103.730 21.563.167 5.360.283BRÜT KAR (ZARAR)42.393.364 13.056.389 24.864.105 6.881.410Genel Yönetim Giderleri-9.886.283 -4.782.043 -5.306.352 -2.483.281Pazarlama Giderleri-2.460.572 -1.382.827 -1.296.384 -698.285Araştırma ve Geliştirme Giderleri-38.879 -22.498 -21.883 -12.717Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 4.925.267 1.087.083 3.486.214 557.312Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -2.363.354 -918.476 -1.399.842 -450.684Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 2.492.096 1.212.892 1.250.093 562.010ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.061.639 8.250.520 21.575.951 4.355.765Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 3.538.154 140.102 201.287 105.613Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -3.084 -1.779 -119 -25FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)38.596.709 8.388.843 21.777.119 4.461.353Finansman Gelirleri21 480.045 69.347 299.498 24.516Finansman Giderleri21 -1.073.923 -589.371 -556.064 -340.372SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)38.002.831 7.868.819 21.520.553 4.145.497Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.928.232 -1.651.390 -4.864.567 -1.022.375Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.061.228 -1.305.914 6.402.105 -1.119.517Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.867.004 -345.476 -11.266.672 97.142SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)30.074.599 6.217.429 16.655.986 3.123.122DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.394 -4.202 -2.347 -1.753DÖNEM KARI (ZARARI)30.072.205 6.213.227 16.653.639 3.121.369Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.730.092 2.748.907 8.562.249 1.409.395Ana Ortaklık Payları16.342.113 3.464.320 8.091.390 1.711.974Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Yüz adet adi hisse senedi TL) 8,01000000 1,70000000 3,97000000 0,84000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Yüz adet adi hisse senedi TL) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.318.186 15.904.324Dönem Karı (Zararı)30.072.205 6.213.227Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30.074.599 6.217.429Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.394 -4.202Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler974.622 -2.959.315Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 1.522.148 888.589Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-47.142 22.718Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-43.974 4.907Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-4.050 17.017Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler657 317Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler225 477Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.533.961 2.307.654Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler170.568 80.105Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16.363.393 2.227.549Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-15.616.799 -2.427.531Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-15.616.799 -2.427.531Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-5.707.935 -78.445Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.774.225 -3.985.835Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler1.774.225 -3.985.835Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-2.492.096 -1.212.892İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-2.492.096 -1.212.892Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.928.232 1.651.390Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-153.527 -124.963Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-153.527 -124.963İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.766.445Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.067.503 13.802.725Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)3.124.660 -193.087Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)-42.097.448 -9.349.796Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.913.008 -741.350İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.913.008 -741.350Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-133.176.931 -28.067.860Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.112.754 9.300.862İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.112.754 9.300.862Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-8.382.181 -3.626.480Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.595.900 -829.892Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.566.873 -514.149Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.488.370 -85.179İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.488.370 -85.179Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)156.653.608 45.094.376Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler28.587.597 3.147.218İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)28.587.597 3.147.218İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.076.643 -331.938Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-8.076.643 -331.938Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları18.979.324 17.056.637Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-58.265 -50.598Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -11.787.566 -1.189.988Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları184.693 88.273YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-36.767.784 -12.340.917Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-746.690İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri3.069.577İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-150.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri514.333 304.779Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri514.333 304.779Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.792.377 -499.635Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.792.377 -499.635Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları-38.296.152 -13.182.836Alınan Temettüler1.354.860 1.186.775Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)128.665FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.267.758 8.407.376Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri139.339İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-770.685İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-770.685İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri27.475.461 13.454.422Kredilerden Nakit Girişleri27.475.461 13.454.422Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.509.857 -3.670.169Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.509.857 -3.670.169Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-479.869 -377.399Ödenen Temettüler-2.453.446 -1.147.748Alınan Faiz6.154 8.931YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.181.840 11.970.783Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi8.790.825 2.022.025NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.391.015 13.992.808DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51.775.624 15.485.011DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ45.384.609 29.477.819Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)30.072.205 6.213.227 16.653.639 3.121.369DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-280.840 -38.206 -247.843 -32.778Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası-257.404 -36.161 -220.862 -29.395Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar, Vergi Sonrası-23.436 -2.045 -26.981 -3.383Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası-23.436 -2.045 -26.981 -3.383Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar8.717.791 1.501.209 24.849 2.533.468Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası3.993.858 1.668.369 2.045.599 725.485Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası3.993.858 1.668.369 2.045.599 725.485Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası3.133.724 -560.740 -2.949.777 1.387.674Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası3.133.724 -560.740 -2.949.777 1.387.674Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası2.973.008 1.200.347 1.521.868 700.195Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası2.973.008 1.200.347 1.521.868 700.195Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası-1.437.607 -760.677 -682.854 -349.932Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası-1.437.607 -760.677 -682.854 -349.932Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirinden Paylar, Vergi Sonrası54.808 -46.090 90.013 70.046Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası54.808 -46.090 90.013 70.046DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.436.951 1.463.003 -222.994 2.500.690TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.509.156 7.676.230 16.430.645 5.622.059Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18.277.622 3.480.215 8.165.343 2.750.363Ana Ortaklık Payları20.231.534 4.196.015 8.265.302 2.871.696Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -150.921 0 -150.921 0 0 0 0 0 -150.921 2.684.551 0 0 -1.755.742 -1.755.742 0 0 207.135 207.135 0 0 0 0 0 1.135.944 1.223.543 0 0 0 25.721.428 4.767.573 30.489.001 37.996.499 38.786.395 76.782.894Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146.726 0 0 0 4.620.847 -4.767.573 -146.726 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-18.314 0 -18.314 -18.314 848.799 146.464 146.464 -245.254 -245.254 750.009 4.196.015 4.196.015 4.196.015 3.480.215 7.676.230Dönem Karı (Zararı)3.464.320 3.464.320 1.752.346 2.748.907 4.501.253Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-18.314 0 -18.314 -18.314 848.799 146.464 146.464 -245.254 -245.254 750.009 731.695 731.695 -428.027 731.308 303.281Sermaye Arttırımı139.339 139.339Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -733.591 0 -733.591 -733.591 -414.157 -1.147.748Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış29.335 29.335 -12.116 17.219 -17.219 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -169.235 0 -169.235 0 0 0 0 0 -169.235 3.562.685 0 0 -1.609.278 -1.579.943 0 0 -38.119 -38.119 0 0 0 0 0 1.885.953 1.370.269 0 0 0 29.596.568 4.196.015 33.804.699 41.476.142 41.974.573 83.450.715Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -298.646 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -238.606 0 -238.606 0 0 0 0 0 -238.606 6.690.649 0 0 -2.450.148 -2.450.148 0 0 -719.033 -719.033 0 0 0 0 0 3.521.468 1.532.498 0 0 0 29.378.702 12.032.098 41.410.800 51.416.916 52.187.266 103.604.182Transferler343.960 11.688.138 -12.032.098 -343.960 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-138.250 -138.250 -138.250 2.035.726 679.759 679.759 1.286.941 1.286.941 4.002.426 0 13.698.752 13.698.752 17.562.928 18.229.982 35.792.910Dönem Karı (Zararı)0 16.342.113 16.342.113 16.342.113 13.730.092 30.072.205Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-138.250 -138.250 -138.250 2.035.726 679.759 679.759 1.286.941 1.286.941 4.002.426 -2.643.361 -2.643.361 1.220.815 4.499.890 5.720.705Sermaye ArttırımıKar Payları-1.558.437 0 -1.558.437 -1.558.437 -847.369 -2.405.806Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-770.685 0 0 770.685 -770.685 -770.685 -770.685 -770.685Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)25.245 87.175 2.643.361 2.730.536 2.755.781 4.486 2.760.267Dönem Sonu Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -1.069.331 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -376.856 0 -376.856 0 0 0 0 0 -376.856 8.751.620 0 0 -1.770.389 -1.770.389 0 0 567.908 567.908 0 0 0 0 0 7.549.139 2.647.143 0 0 0 38.824.893 16.342.113 55.167.006 69.406.503 69.574.365 138.980.868http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054813BIST