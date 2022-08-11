***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
11.08.2022 19:14
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
63.164.647 69.417.883
Finansal Yatırımlar
41.843.346 40.134.206
Vadeli Mevduatlar
5.d 260.616 363.620
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.a 7.934.458 11.288.001
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.b 14.954.227 15.853.577
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5.c 18.694.045 12.629.008
Ticari Alacaklar
6.287.466 4.254.881
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
215.372 203.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.072.094 4.051.089
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
24 324.366.439 225.676.033
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
24 324.366.439 225.676.033
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
123.889.940 81.792.492
Diğer Alacaklar
8 6.498.496 3.753.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.498.496 3.753.288
Türev Araçlar
23 19.496.333 23.646.983
Stoklar
11.139.222 7.520.997
Peşin Ödenmiş Giderler
4.585.771 2.353.369
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.585.771 2.353.369
Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri
754.853 474.946
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 5.859.705 136.708
Diğer Dönen Varlıklar
9.481.277 5.433.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 9.481.277 5.433.104
ARA TOPLAM
617.367.495 464.594.890
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
18 507.771 694.573
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
617.875.266 465.289.463
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
179.763.155 131.979.497
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.b 124.465.087 87.077.994
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5.c 55.298.068 44.901.503
Ticari Alacaklar
1.266 6.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.266 6.086
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
24 181.644.815 160.936.678
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
24 181.644.815 160.936.678
Diğer Alacaklar
8 1.155.710 503.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.155.710 503.230
Türev Araçlar
23 36.434.717 27.349.132
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 9.926.838 8.763.569
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
463.082 383.871
Maddi Duran Varlıklar
10 12.443.711 10.569.872
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 387.209 356.537
Binalar
10 3.272.912 3.077.761
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 5.677.935 4.800.698
Taşıtlar
10 11.538 5.352
Mobilya ve Demirbaşlar
10 2.574.157 1.942.669
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 519.960 386.855
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 2.537.887 1.980.324
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.821.692 10.480.408
Şerefiye
13 3.659.057 2.522.764
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 9.162.635 7.957.644
Peşin Ödenmiş Giderler
382.085 46.052
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
382.085 46.052
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.170.014 660.696
Diğer Duran Varlıklar
914.604 814.911
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 914.604 814.911
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
439.659.576 354.474.326
TOPLAM VARLIKLAR
1.057.534.842 819.763.789
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 31.702.029 26.193.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 31.702.029 26.193.026
Banka Kredileri
6 31.702.029 26.193.026
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
38.292.902 27.561.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
38.292.902 27.561.722
Banka Kredileri
6 37.793.842 27.179.115
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 499.060 382.607
Ticari Borçlar
11.322.171 8.739.683
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.322.171 8.739.683
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
25 652.194.972 495.202.504
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
25 652.194.972 495.202.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
244.838 133.906
Diğer Borçlar
8 27.667.309 16.992.367
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 27.667.309 16.992.367
Türev Araçlar
23 12.835.251 14.714.467
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
596.720 248.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
596.720 248.442
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 748.563 1.756.390
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.487.912 11.151.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
925.740 768.587
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
14 12.417.381 9.328.281
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.144.791 1.055.042
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 6.772.083 3.513.242
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 6.772.083 3.513.242
ARA TOPLAM
796.864.750 606.207.659
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
18 6.397 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
796.871.147 606.207.659
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
70.815.947 66.240.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
70.815.947 66.240.610
Banka Kredileri
6 68.452.809 64.396.093
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.363.138 1.844.517
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
25 14.577.626 17.327.199
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
25 14.577.626 17.327.199
Diğer Borçlar
8 10.915.708 7.145.569
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.915.708 7.145.569
Türev Araçlar
23 9.651.240 11.219.270
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
253.392 221.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
253.392 221.404
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.513.407 6.380.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.581.738 1.051.410
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
14 6.569.627 4.766.880
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.362.042 562.474
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
9.488 10.233
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 5.904.893 1.382.161
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 41.126 24.738
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 41.126 24.738
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
121.682.827 109.951.948
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
918.553.974 716.159.607
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 69.406.503 51.416.916
Ödenmiş Sermaye
17 2.040.404 2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları
3.426.761 3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -1.069.331 -298.646
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 22.237 22.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-376.856 -238.606
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-376.856 -238.606
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-376.856 -238.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.549.139 3.521.468
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 8.751.620 6.690.649
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -1.770.389 -2.450.148
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 567.908 -719.033
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 2.647.143 1.532.498
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
17 2.647.143 1.532.498
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
38.824.893 29.378.702
Net Dönem Karı veya Zararı
16.342.113 12.032.098
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
69.574.365 52.187.266
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
138.980.868 103.604.182
TOPLAM KAYNAKLAR
1.057.534.842 819.763.789
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
4 28.050.392 13.009.450 15.587.518 6.806.316
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
4 61.660.277 22.591.481 35.683.643 11.980.438
Faiz Gelirleri
4 61.660.277 22.591.481 35.683.643 11.980.438
Satışların Maliyeti
4 -22.234.282 -10.056.791 -12.286.580 -5.285.189
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
4 -25.083.023 -12.487.751 -14.120.476 -6.620.155
Faiz Giderleri
4 -25.083.023 -12.487.751 -14.120.476 -6.620.155
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.816.110 2.952.659 3.300.938 1.521.127
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.577.254 10.103.730 21.563.167 5.360.283
BRÜT KAR (ZARAR)
42.393.364 13.056.389 24.864.105 6.881.410
Genel Yönetim Giderleri
-9.886.283 -4.782.043 -5.306.352 -2.483.281
Pazarlama Giderleri
-2.460.572 -1.382.827 -1.296.384 -698.285
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-38.879 -22.498 -21.883 -12.717
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 4.925.267 1.087.083 3.486.214 557.312
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -2.363.354 -918.476 -1.399.842 -450.684
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 2.492.096 1.212.892 1.250.093 562.010
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.061.639 8.250.520 21.575.951 4.355.765
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 3.538.154 140.102 201.287 105.613
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -3.084 -1.779 -119 -25
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.596.709 8.388.843 21.777.119 4.461.353
Finansman Gelirleri
21 480.045 69.347 299.498 24.516
Finansman Giderleri
21 -1.073.923 -589.371 -556.064 -340.372
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.002.831 7.868.819 21.520.553 4.145.497
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.928.232 -1.651.390 -4.864.567 -1.022.375
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.061.228 -1.305.914 6.402.105 -1.119.517
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.867.004 -345.476 -11.266.672 97.142
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.074.599 6.217.429 16.655.986 3.123.122
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.394 -4.202 -2.347 -1.753
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.072.205 6.213.227 16.653.639 3.121.369
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.730.092 2.748.907 8.562.249 1.409.395
Ana Ortaklık Payları
16.342.113 3.464.320 8.091.390 1.711.974
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Yüz adet adi hisse senedi TL) 8,01000000 1,70000000 3,97000000 0,84000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Yüz adet adi hisse senedi TL) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.318.186 15.904.324
Dönem Karı (Zararı)
30.072.205 6.213.227
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.074.599 6.217.429
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.394 -4.202
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
974.622 -2.959.315
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 1.522.148 888.589
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-47.142 22.718
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-43.974 4.907
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4.050 17.017
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
657 317
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
225 477
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.533.961 2.307.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
170.568 80.105
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.363.393 2.227.549
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-15.616.799 -2.427.531
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-15.616.799 -2.427.531
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-5.707.935 -78.445
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.774.225 -3.985.835
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.774.225 -3.985.835
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.492.096 -1.212.892
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-2.492.096 -1.212.892
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.928.232 1.651.390
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-153.527 -124.963
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-153.527 -124.963
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.766.445
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.067.503 13.802.725
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3.124.660 -193.087
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
-42.097.448 -9.349.796
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.913.008 -741.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.913.008 -741.350
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-133.176.931 -28.067.860
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.112.754 9.300.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.112.754 9.300.862
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.382.181 -3.626.480
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.595.900 -829.892
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.566.873 -514.149
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.488.370 -85.179
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.488.370 -85.179
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
156.653.608 45.094.376
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.587.597 3.147.218
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
28.587.597 3.147.218
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.076.643 -331.938
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.076.643 -331.938
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.979.324 17.056.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-58.265 -50.598
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -11.787.566 -1.189.988
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
184.693 88.273
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.767.784 -12.340.917
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-746.690
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
3.069.577
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-150.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
514.333 304.779
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
514.333 304.779
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.792.377 -499.635
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.792.377 -499.635
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-38.296.152 -13.182.836
Alınan Temettüler
1.354.860 1.186.775
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
128.665
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.267.758 8.407.376
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
139.339
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-770.685
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-770.685
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.475.461 13.454.422
Kredilerden Nakit Girişleri
27.475.461 13.454.422
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.509.857 -3.670.169
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.509.857 -3.670.169
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-479.869 -377.399
Ödenen Temettüler
-2.453.446 -1.147.748
Alınan Faiz
6.154 8.931
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.181.840 11.970.783
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.790.825 2.022.025
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.391.015 13.992.808
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.775.624 15.485.011
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.384.609 29.477.819
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.072.205 6.213.227 16.653.639 3.121.369
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-280.840 -38.206 -247.843 -32.778
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
-257.404 -36.161 -220.862 -29.395
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar, Vergi Sonrası
-23.436 -2.045 -26.981 -3.383
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
-23.436 -2.045 -26.981 -3.383
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.717.791 1.501.209 24.849 2.533.468
Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
3.993.858 1.668.369 2.045.599 725.485
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası
3.993.858 1.668.369 2.045.599 725.485
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
3.133.724 -560.740 -2.949.777 1.387.674
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası
3.133.724 -560.740 -2.949.777 1.387.674
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
2.973.008 1.200.347 1.521.868 700.195
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
2.973.008 1.200.347 1.521.868 700.195
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
-1.437.607 -760.677 -682.854 -349.932
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
-1.437.607 -760.677 -682.854 -349.932
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirinden Paylar, Vergi Sonrası
54.808 -46.090 90.013 70.046
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
54.808 -46.090 90.013 70.046
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.436.951 1.463.003 -222.994 2.500.690
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.509.156 7.676.230 16.430.645 5.622.059
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18.277.622 3.480.215 8.165.343 2.750.363
Ana Ortaklık Payları
20.231.534 4.196.015 8.265.302 2.871.696
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -150.921 0 -150.921 0 0 0 0 0 -150.921 2.684.551 0 0 -1.755.742 -1.755.742 0 0 207.135 207.135 0 0 0 0 0 1.135.944 1.223.543 0 0 0 25.721.428 4.767.573 30.489.001 37.996.499 38.786.395 76.782.894
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146.726 0 0 0 4.620.847 -4.767.573 -146.726 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.314 0 -18.314 -18.314 848.799 146.464 146.464 -245.254 -245.254 750.009 4.196.015 4.196.015 4.196.015 3.480.215 7.676.230
Dönem Karı (Zararı)
3.464.320 3.464.320 1.752.346 2.748.907 4.501.253
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.314 0 -18.314 -18.314 848.799 146.464 146.464 -245.254 -245.254 750.009 731.695 731.695 -428.027 731.308 303.281
Sermaye Arttırımı
139.339 139.339
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -733.591 0 -733.591 -733.591 -414.157 -1.147.748
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
29.335 29.335 -12.116 17.219 -17.219 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -169.235 0 -169.235 0 0 0 0 0 -169.235 3.562.685 0 0 -1.609.278 -1.579.943 0 0 -38.119 -38.119 0 0 0 0 0 1.885.953 1.370.269 0 0 0 29.596.568 4.196.015 33.804.699 41.476.142 41.974.573 83.450.715
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -298.646 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -238.606 0 -238.606 0 0 0 0 0 -238.606 6.690.649 0 0 -2.450.148 -2.450.148 0 0 -719.033 -719.033 0 0 0 0 0 3.521.468 1.532.498 0 0 0 29.378.702 12.032.098 41.410.800 51.416.916 52.187.266 103.604.182
Transferler
343.960 11.688.138 -12.032.098 -343.960 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-138.250 -138.250 -138.250 2.035.726 679.759 679.759 1.286.941 1.286.941 4.002.426 0 13.698.752 13.698.752 17.562.928 18.229.982 35.792.910
Dönem Karı (Zararı)
0 16.342.113 16.342.113 16.342.113 13.730.092 30.072.205
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-138.250 -138.250 -138.250 2.035.726 679.759 679.759 1.286.941 1.286.941 4.002.426 -2.643.361 -2.643.361 1.220.815 4.499.890 5.720.705
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-1.558.437 0 -1.558.437 -1.558.437 -847.369 -2.405.806
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-770.685 0 0 770.685 -770.685 -770.685 -770.685 -770.685
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
25.245 87.175 2.643.361 2.730.536 2.755.781 4.486 2.760.267
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -1.069.331 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -376.856 0 -376.856 0 0 0 0 0 -376.856 8.751.620 0 0 -1.770.389 -1.770.389 0 0 567.908 567.908 0 0 0 0 0 7.549.139 2.647.143 0 0 0 38.824.893 16.342.113 55.167.006 69.406.503 69.574.365 138.980.868
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054813
BIST