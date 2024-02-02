***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
02.02.2024 15:46
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 24 Mayıs 2023 tarihli kararı doğrultusunda bağlı ortaklığımız Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. (Exsa)'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen birleşme işlemi neticesinde Şirketimizce 59.972.038,18 TL nominal değerde sermaye artırımı gerçekleştirilmiş olup, bu suretle ihraç olunacak ve Exsa'nın Şirketimiz dışındaki diğer ortaklarına tahsis edilecek paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246429
BIST
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17:028.643
En Düşük
|Değişim
|: -0,03%
|| -2,71
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.622
En Yüksek
8.763
17:0230,4616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1280
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
17:0232,9517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,1058
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,8919
17:021.988,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -15,61
|Açılış
|: 1.988,99
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.987,98
BIST En Aktif Hisseler17:02
|ISBIR
|110,00
|5.766.397
|% 10,00
|
|EGEEN
|12.747,50
|879.961.670
|% 9,99
|
|BALAT
|24,92
|4.159.321
|% 9,97
|
|BAYRK
|46,10
|51.087.697
|% 9,97
|
|REEDR
|31,34
|2.418.029.785
|% 9,96
|
|KBORU
|122,40
|87.519.060
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|13.500.225
|% -10,00
|
|VRGYO
|35,92
|389.890.331
|% -9,97
|
|SNPAM
|91,90
|13.722.590
|% -9,90
|
|NTHOL
|25,34
|130.513.338
|% -7,79
|
|THYAO
|277,00
|13.397.139.809
|% 0,91
|
|SAHOL
|77,75
|5.714.198.415
|% 5,93
|
|EREGL
|43,42
|4.266.170.596
|% -0,69
|
|AKBNK
|39,12
|3.772.533.196
|% -2,40
|
|ASTOR
|126,40
|3.643.820.823
|% 6,22
|
|ZOREN
|4,72
|923.687.718
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,19
|386.396.572
|% 4,78
|
|EKGYO
|9,90
|1.794.702.461
|% -3,32
|
|YKBNK
|22,16
|3.143.527.946
|% -0,89
|
|PETKM
|22,00
|2.486.859.571
|% -1,70
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4581
|30,4616
|% 0,42
|
|Euro
|32,9411
|32,9517
|% -0,32
|
|Sterlin
|38,4896
|38,6827
|% -0,17
|
|Frank
|35,1365
|35,3481
|% -0,24
|
|Riyal
|8,0985
|8,1391
|% 0,36
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,58
|22,61
|% 0,66
|
|Platin
|906,12
|907,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,88
|954,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,15
|78,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,53
|2.031,99
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:02
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17:17OTTO
Yüzde -7.38 oranında düşüşle 301.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 717 adet işlem
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17:16LRSHO
Yüzde -4.94 oranında düşüşle 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 775, 397 adet işlem
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17:15XU100
Endeks 8, 630 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 96, 843.00 milyon TL de
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17:15MHRGY
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 912, 681 adet işlem
-
17:14PENTA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 292, 379 adet işlem