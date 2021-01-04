***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.01.2021 13:10
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak, 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896621
BIST
13:301.499
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 21,86
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
13:307,3791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0508
|Açılış
|: 7,3750
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|Önceki Kapanış
|: 7,4500
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7,4426
En Düşük
7,3404
13:309,0713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 9,1200
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9,1380
En Düşük
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13:30455,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,88
|Açılış
|: 455,86
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|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler13:30
|NIBAS
|57,20
|19.776.420
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|741.265
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|287.518
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.946.179
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|93.076.515
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|567.759
|% -9,83
|
|VKING
|8,38
|8.459.391
|% -6,89
|
|CLEBI
|171,90
|104.798.613
|% -5,82
|
|KARTN
|90,55
|43.350.325
|% -5,23
|
|GUBRF
|82,60
|1.004.932.550
|% -4,01
|
|KOZAL
|106,30
|959.366.367
|% 9,93
|
|SISE
|7,42
|788.756.951
|% 1,50
|
|GARAN
|10,49
|783.101.820
|% 1,16
|
|KOZAA
|16,83
|730.555.271
|% 8,65
|
|SKBNK
|1,55
|510.933.275
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,22
|582.020.939
|% 3,74
|
|YKBNK
|3,16
|537.602.063
|% 2,60
|
|TSKB
|1,82
|308.508.395
|% 2,25
|
|KARSN
|3,48
|436.592.603
|% 7,08
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3694
|7,3791
|% -0,68
|
|Euro
|9,0590
|9,0713
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,0303
|10,0806
|% -0,96
|
|Frank
|8,3214
|8,3715
|% -0,42
|
|Riyal
|1,9541
|1,9639
|% -1,03
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|34,22
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,13
|
|Cumhuriyet
|3.030
|3.075
|26,00
|
|Tam
|3.013
|3.090
|23,25
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|11,24
|
|Çeyrek
|731
|747
|5,62
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,24
|0,89
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,15
|
|B. Petrol
|52,58
|52,58
|0,78
|