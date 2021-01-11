***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.01.2021 11:47
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Metnine Uygun Görüş Verilmesi Talepli SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2021
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 04.01.2021 tarihli kararı doğrultusunda, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkan tanınması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10 ve 16'ncı maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere uygun görüş verilmesi talebiyle 11.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899584
BIST
11:401.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,88
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:407,4531
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0799
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:409,0877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0621
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:40443,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,60
|Açılış
|: 443,72
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:38
|YAPRK
|88,55
|16.562.457
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|41.873.558
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|863.147.338
|% 0,39
|
|TCELL
|17,19
|532.326.439
|% 2,02
|
|KOZAL
|117,80
|499.219.722
|% -1,01
|
|PETKM
|5,32
|480.598.396
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,64
|439.837.257
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,55
|863.147.338
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,64
|439.837.257
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,78
|316.173.465
|% 9,45
|
|PETKM
|5,32
|480.598.396
|% 1,14
|
|ODAS
|3,97
|272.583.063
|% 0,00
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4491
|7,4561
|% 1,12
|
|Euro
|9,0757
|9,0861
|% 0,67
|
|Sterlin
|10,0209
|10,0712
|% 0,50
|
|Frank
|8,3601
|8,4105
|% 0,78
|
|Riyal
|1,9788
|1,9887
|% 0,99
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|3,61
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,06
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,46
|55,46
|-0,53
|
Seans Raporu
11:38
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11:54XU100
Endeks 1, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 11, 047.00 milyon TL de
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11:52YAPRK
Yüzde 9.94 oranında artışla 88.50 lira fiyatla işlem gören hissede 188, 320 adet işlem
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11:51ERBOS
Yüzde 7.77 oranında artışla 49.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 507, 166 adet işlem
-
11:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 81 artarak (% 0.28 ) 1, 387
-
11:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, EMNIS, TLMAN, YAPRK, BASCM, YESIL, CASA, CMENT, EGGUB, CMBTN