***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri
02.04.2021 12:01
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913884
1.4. Oy Hakları
1.5. Azlık Hakları
1.6. Kar Payı Hakkı
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
30/03/2021 0 % 72,1 % 1,39 % 70,7 https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/genel-kurul-duyurulari https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/genel-kurulda-sorulan-sorular-ve-verilen-cevaplar/ - 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921878
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922789
BIST
13:561.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.429
13:568,0793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0263
|Açılış
|: 8,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1260
En Düşük
7,9826
13:569,5413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0493
|Açılış
|: 9,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,5962
En Düşük
9,4208
13:56449,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,66
|Açılış
|: 449,31
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler13:56
|DERHL
|8,69
|20.759.903
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|221.253.648
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|27.050.647
|% 9,99
|
|VAKFN
|27,98
|6.159.545
|% 9,98
|
|BURVA
|37,54
|4.144.686
|% 9,96
|
|UTPYA
|33,22
|851.163
|% -9,97
|
|EPLAS
|33,94
|6.274.576
|% -9,93
|
|GLRYH
|12,60
|32.576.033
|% -6,60
|
|BRMEN
|2,72
|205.216
|% -6,53
|
|VANGD
|7,93
|37.353.180
|% -5,37
|
|GARAN
|7,06
|1.553.372.594
|% 0,71
|
|RTALB
|33,00
|666.789.849
|% -2,14
|
|BJKAS
|9,80
|512.024.494
|% 6,99
|
|KOZAL
|121,80
|469.302.527
|% 0,83
|
|SASA
|47,12
|431.271.935
|% -0,38
|
|GARAN
|7,06
|1.553.372.594
|% 0,71
|
|EKGYO
|1,92
|230.863.995
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,20
|331.533.753
|% 3,70
|
|SKBNK
|1,21
|78.255.949
|% -1,63
|
|KARSN
|4,08
|229.678.421
|% 1,75
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0733
|8,0793
|% -0,32
|
|Euro
|9,5137
|9,5413
|% -0,51
|
|Sterlin
|11,1105
|11,1662
|% -0,64
|
|Frank
|8,5267
|8,5781
|% -0,55
|
|Riyal
|2,1407
|2,1515
|% -0,67
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|2.948
|2.992
|-37,00
|
|Tam
|2.934
|3.010
|-34,95
|
|Yarım
|1.418
|1.456
|-16,90
|
|Çeyrek
|711
|728
|-8,45
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|