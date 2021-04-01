***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Ahmet ERDEM Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Hayri ÇULHACI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Hayri ÇULHACI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Suzan SABANCI DİNÇER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Serra SABANCI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Sakıp Sabancı Holding A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL) Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi Mehmet KAHYA Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi Suzan SABANCI DİNÇER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi Serra SABANCI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi Sakıp Sabancı Holding A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL) Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi Levent DEMİRAĞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922604BIST