***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
02.04.2021 12:02
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921926
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922790
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|2,1461
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|1.735
|5,92
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|Altın Gr.
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|448
|-2,78
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|2.992
|-37,00
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|Tam
|2.934
|3.010
|-34,95
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|Yarım
|1.418
|1.456
|-16,90
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|728
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|Gümüş.Ons
|24,93
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