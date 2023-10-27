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***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

27.10.2023 11:35
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2


***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
6
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 96
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
7 Gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/kurumsal-yonetim/esas-sozlesme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum, "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" (sy. 138-141)
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014243
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Hüseyin GELİS Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Hayri ÇULHACI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Hayri ÇULHACI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Suzan Sabancı SABANCI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Serra SABANCI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Elçin Melisa Sabancı TAPAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi (Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee) Mehmet KAHYA Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi (Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee) Suzan Sabancı SABANCI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi (Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee) Serra SABANCI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi (Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee) Elçin Melisa Sabancı TAPAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi (Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee) Şerafettin KARAKIŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Board Committee) Hüseyin GELİS Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Board Committee) Hayri ÇULHACI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Board Committee) Mehmet KAHYA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210758


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