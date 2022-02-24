***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
24.02.2022 18:15
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
2021 yılı boyunca 15 adet konferans ve yatırımcı gününe katılım sağlanmış ve 564 adet kurumsal yatırımcı/analist ile görüşülmüştür.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821759
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
EVET
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/kurumsal-yonetim/bagis-ve-yardim-politikasi
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/425952
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas Sözleşme: Md. 29-32 Genel Kurul İç Yönergesi: https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/genel-kurul-calisma-usul-ve-esaslari-hakkinda-c-yonerge_2017.pdf
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel Kurul'a Pay Sahipleri ve Temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Denetçisi, Genel Sekreter ve toplantı hazırlıklarından sorumlu Şirket personeli katılmıştır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
İlgisiz
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 14,07
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
İlgisiz
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/kurumsal-yonetim/yatirimci-iliskileri-ve-kar-dagitim-politikasi
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
İlgisiz
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
İlgisiz
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
30/03/2021 0 % 72,1 % 1,4 % 70,7 https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/genel-kurul-duyurulari https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/genel-kurulda-sorulan-sorular-ve-verilen-cevaplar/ - 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921878
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" (sy. 129-131)
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" (sy. 129-131)
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" (sy. 129-131)
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" (sy. 129-131)
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" (sy. 129-131)
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
-
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/kurumsal-yonetim/ucret-politikasi
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu, "Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar" (sy. 255)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 5 5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 25 6 6
Diğer (Other) Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi (Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee) % 100 % 20 8 8
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Board Committee) % 100 % 100 2 2
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Cenk ALPER - Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
14
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, "Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması" (sy. 131-132)
Yönetim kurulu başkanının adı
Güler SABANCI
İcra başkanı / genel müdürün adı
Cenk ALPER
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
İlgisiz
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
https://www.sabanci.com/tr/sosyal-sorumluluk/taahhutlerimiz/kadini-guclendirme-ilkeleri
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
4 - %44
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Güler SABANCI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/02/1996 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Erol SABANCI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/04/1967 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Suzan SABANCI DİNÇER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/02/1996 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Sakıp Sabancı Holding A.Ş. İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/03/2020 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Serra SABANCI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/05/2004 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Cenk ALPER İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/08/2019 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Ahmet ERDEM İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/03/2017 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913884 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Hayri ÇULHACI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/03/2021 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913884 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Mehmet KAHYA İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/03/2021 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913884 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
-
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Yönetim Kurulu Başkanı'na doğrudan bağlı Etik Kurul
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
etik@sabanci.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
-
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi kilit yönetici pozisyonlar için yedekleme planlaması çalışmalarını gözetmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Etik Kurallarımız içerisinde yer alan "Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız" ve "Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve Sürdürülmesi Politikası" bölümleri
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Etik Kurallarımız içerisinde yer alan "Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız" ve "Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve Sürdürülmesi Politikası" bölümleri
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.sabanci.com/tr/calisma-prensipleri/is-etigi-kurallari
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/surdurulebilirlik/default/Surdurulebilirlik/7/63/0
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
https://www.sabanci.com/tr/calisma-prensipleri/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
www.sabanci.com internet sitesinde yer alan "Kurumsal" ve "Yatırımcı İlişkileri" bölümleri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/kurumsal-yonetim/ortaklik-yapisi
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe & İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu (sy. 30-33) ile Bağımsızlık Beyanı (sy. 124-126)
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" (sy. 129-131)
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, "Yönetim Kurulu?nun Faaliyet Esasları" (sy. 128-129)
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Önemli bir mevzuat değişikliği olmamıştır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Önemli bir dava bulunmamaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Çıkar çatışması bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bu kapsamda bir karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası ve İlkeleri (sy. 120-121)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
7
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 94
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
7 Gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/kurumsal-yonetim/esas-sozlesme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" (sy. 129-131)
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832388
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Ahmet ERDEM Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Hayri ÇULHACI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Hayri ÇULHACI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Suzan SABANCI DİNÇER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Serra SABANCI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi (Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee) Sakıp Sabancı Holding A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL) Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi (Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee) Mehmet KAHYA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi (Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee) Suzan SABANCI DİNÇER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi (Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee) Serra SABANCI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi (Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee) Sakıp Sabancı Holding A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL) Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Board Committee) Ahmet ERDEM Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Board Committee) Hayri ÇULHACI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Board Committee) Mehmet KAHYA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004147
BIST