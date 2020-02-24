SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|94.450.923
|% 20,00
|TURGG
|52,90
|11.616.740
|% 12,08
|YBTAS
|5.656,70
|424.253
|% 10,00
|YONGA
|11,28
|93.816
|% 9,94
|HALKS
|3,35
|200.386
|% 9,84
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8859
|7,9255
|% 0,17
|Frank
|6,2338
|6,2713
|% 0,51
|Riyal
|1,6256
|1,6338
|% 0,40
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|30,65
|Altın Gr.
|329
|329
|7,41
|Cumhuriyet
|2.202
|2.235
|69,00
|Tam
|2.198
|2.253
|71,02
|Yarım
|1.063
|1.090
|34,36
|Çeyrek
|533
|545
|17,17
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,93
|0,41
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,09
|B. Petrol
|54,70
|54,70
|-3,24
Seans Raporu
- 17:57XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2448, 82 kaybederek (% -2.21 ) 108, 117
- 17:57 Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, BALAT, YBTAS, SKTAS, AVOD
- 17:57 Tabandan işlem gören hisse senetleri : GOZDE
- 17:57 ALCTL, LUKSK, IPEKE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:57 AYCES, SALIX, MZHLD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında