***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında1 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Sanayi Grup Başkanlığı görevine halen Brisa Genel Müdürü olarak görev yapan Cevdet ALEMDAR'ın atanmasına karar verilmiştir. Sn. Cevdet ALEMDAR, yeni görevi ile birlikte Brisa Genel Müdürlüğü görevine de devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834338BIST