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***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.05.2020 17:30
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***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

17.02.2020 tarihli açıklamamızda, Sabancı Topluluğu (Sabancı Holding ve/veya iştirakleri) ile Skoda Transportation'ın ana ortağı PPF Group'un %50-50 ortaklığı ile Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsa)'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamının satın alınmasının değerlendirmesi amacıyla taraflar arasında bir niyet mektubu imzalandığı hususu kamuya duyurulmuştu.
Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde, iştirakimiz Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. (ExSA) ile PPF Group iştiraki PPF Beer Topholdco B.V. (PPF) tarafından Temsa paylarının satın alınmasına karar verilmiştir.
Taraflar arasında imzalanan ortaklık ve hisse devir sözleşmelerine göre, ExSA ve PPF'nin %50-50 ortaklığı ile Temsa'nın 210.000.000 TL tutarındaki sermayesini temsil eden paylarının tamamı True Value Capital Partners'tan satın alınacaktır.
Kapanış işlemleri ve pay devirleri, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak izin ve onayları takiben gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846584


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURCE 8,36 8.590.738 % 10,00  
ISGSY 6,71 6.768.540 % 10,00  
PNSUT 19,14 127.592.510 % 10,00  
CMENT 39,10 6.870.943 % 9,96  
YAPRK 11,15 28.132.813 % 9,96  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2751 8,3166 % -0,02  
Frank 6,9821 7,0242 % 0,16  
Riyal 1,8080 1,8170 % 0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.733 5,39  
Altın Gr. 380 380 2,58  
Cumhuriyet 2.457 2.493 18,40  
Tam 2.529 2.558 18,90  
Yarım 1.234 1.250 9,30  
Çeyrek 617 625 4,60  
Gümüş.Ons 17,13 17,17 0,04  
Gümüş Gr. 3,76 3,77 0,02  
B. Petrol 34,77 34,77 -1,30  
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