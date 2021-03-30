***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere, Güler SABANCI, Erol SABANCI, Suzan Sabancı DİNÇER, Serra SABANCI, Sakıp Sabancı Holding A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL), Cenk ALPER, Ahmet ERDEM, Hayri ÇULHACIve Mehmet KAHYA seçilmişlerdir.Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Güler SABANCI Yönetim Kurulu BaşkanıErol SABANCI Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suzan Sabancı DİNÇER Üye Serra SABANCI Üye Sakıp Sabancı Holding A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL) Üye Cenk ALPER Üye ve CEO Bağımsız Üye Ahmet ERDEMHayri ÇULHACIBağımsız ÜyeMehmet KAHYA Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921922BIST