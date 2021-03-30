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***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.03.2021 18:19



***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin 30 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere, Güler SABANCI, Erol SABANCI, Suzan Sabancı DİNÇER, Serra SABANCI, Sakıp Sabancı Holding A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL), Cenk ALPER, Ahmet ERDEM, Hayri ÇULHACI
 ve Mehmet KAHYA seçilmişlerdir.
Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Güler SABANCI                                                          Yönetim Kurulu Başkanı
Erol SABANCI                                                         Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suzan Sabancı DİNÇER                                                                         Üye Serra SABANCI                                                                                         Üye Sakıp Sabancı Holding A.Ş.                                              (Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL)                Üye Cenk ALPER                                                                                      Üye ve CEO                                                                         Bağımsız Üye Ahmet ERDEM
Hayri ÇULHACI
                                                                                Bağımsız Üye
Mehmet KAHYA                                                                        Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921922


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