***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi'nin önerileri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında, Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Tamer SAKA'nın 11 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacak olması nedeniyle yerine 12 Mayıs 2021 tarihinden geçerli olmak üzere halihazırda Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Burak Turgut ORHUN'un atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933264BIST