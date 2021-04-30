***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi'nin önerileri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında, Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanlığı ile Genel Sekreterlik fonksiyonlarının birleştirilerek "Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı" pozisyonunun oluşturulmasına bu pozisyona 12 Mayıs 2021 tarihinden geçerli olmak üzere halihazırda Genel Sekreterlik görevini yürüten Gökhan EYİGÜN'ün atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933265BIST