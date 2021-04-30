***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2021 14:00
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi'nin önerileri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında, Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanlığı ile Genel Sekreterlik fonksiyonlarının birleştirilerek "Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı" pozisyonunun oluşturulmasına bu pozisyona 12 Mayıs 2021 tarihinden geçerli olmak üzere halihazırda Genel Sekreterlik görevini yürüten Gökhan EYİGÜN'ün atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933265
BIST
14:161.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
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1.406
En Düşük
1.396
14:168,2622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0592
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,2786
En Düşük
8,1830
14:169,9969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0331
|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0244
En Düşük
9,9251
14:16471,11
En Yüksek
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|: 0,82%
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|Açılış
|: 471,11
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|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,35
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler14:16
|INTEM
|44,26
|8.442.763
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.906.709
|% 9,96
|
|BERA
|32,74
|83.847.191
|% 9,94
|
|KRTEK
|11,70
|70.007.362
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|IHGZT
|1,94
|1.959.344
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|113,80
|826.357.919
|% 4,98
|
|THYAO
|12,12
|561.422.144
|% 1,17
|
|EREGL
|19,03
|559.876.960
|% -1,19
|
|PETKM
|6,72
|531.614.504
|% 0,30
|
|GARAN
|7,21
|478.309.437
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,82
|197.421.706
|% -0,55
|
|PETKM
|6,72
|531.614.504
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,11
|164.731.105
|% 0,48
|
|GARAN
|7,21
|478.309.437
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,13
|405.105.063
|% 0,14
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2600
|8,2622
|% 0,72
|
|Euro
|9,9643
|9,9969
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,4804
|11,5380
|% 0,72
|
|Frank
|9,0647
|9,1193
|% 0,89
|
|Riyal
|2,2000
|2,2110
|% 0,92
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,57
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,90
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,02
|
|B. Petrol
|66,97
|66,97
|-1,08
|