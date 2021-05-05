***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi'nin önerileri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında -Finans Grup Başkanı (CFO) Barış ORAN'ın 11 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacak olması nedeniyle yerine 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Nusret Orhun KÖSTEM'in atanmasına -11 Mayıs 2021 ile 1 Temmuz 2021 tarihleri arasında CEO Cenk ALPER'in geçici süreyle vekâleten Finans Grup Başkanlığı görevini yerine getirmesine karar verilmiştir. Sn. Orhun Köstem, 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde MBA ve Bilgi Üniversitesi'nde Finans ve Şirketler Hukuku üzerine yüksek lisans programını tamamlamıştır. Sn. Orhun Köstem 28 yıllık profesyonel yaşamının önemli bir kısmını geçirdiği Anadolu Grubu'na 1994 yılında katılmış, 1994-2008 yılları arasında sırasıyla Anadolu Efes'te Proje Geliştirme Uzmanı, İş Geliştirme Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak çalışmıştır. 2008 yılında Efes Breweries International şirketine CFO olarak atanan Sn. Orhun Köstem, 2009 yılında Anadolu Grubu Kurumsal Finans Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Sn. Orhun Köstem, kariyerine Coca-Cola İçecek'te (CCİ) devam etmiş, 2010-2016 yılları arasında Coca-Cola İçecek CFO pozisyonunda, 2017-2018 yılları arasında Coca-Cola İçecek Orta Doğu ve Pakistan'dan sorumlu Bölge Direktörü olarak çalışmıştır. Sn. Orhun Köstem, 2019 yılından beri Anadolu Efes şirketinde CFO görevini sürdürmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934670BIST