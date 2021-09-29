***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Mali İşler, Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı olarak görev yapmakta olan Sn. Levent DEMİRAĞ'ın 1 Ekim 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Finans Grup Başkanlığı Danışmanlığına atanacak olması nedeniyle Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında 1) Şirketimiz Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak görev yapan Sn. Şerafettin KARAKIŞ'ın Mali İşler, Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı olarak atanmasına, 2) Sn. Levent DEMİRAĞ'ın görev değişikliği nedeniyle boşalan Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi Üyeliğine Sn. Şerafettin KARAKIŞ'ın görevlendirilmesine, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965732BIST