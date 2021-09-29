***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2021 16:30
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Mali İşler, Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı olarak görev yapmakta olan Sn. Levent DEMİRAĞ'ın 1 Ekim 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Finans Grup Başkanlığı Danışmanlığına atanacak olması nedeniyle Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında 1) Şirketimiz Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak görev yapan Sn. Şerafettin KARAKIŞ'ın Mali İşler, Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı olarak atanmasına, 2) Sn. Levent DEMİRAĞ'ın görev değişikliği nedeniyle boşalan Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi Üyeliğine Sn. Şerafettin KARAKIŞ'ın görevlendirilmesine, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965732
BIST
17:081.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,66
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
17:088,8792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0089
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
17:0810,3202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0574
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
17:08494,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,18
|Açılış
|: 494,50
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,86
BIST En Aktif Hisseler17:07
|MANAS
|17,29
|41.042.244
|% 9,99
|
|DOBUR
|22,90
|1.712.262
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.511.349
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|KTSKR
|41,04
|167.418.267
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.434.990
|% -9,98
|
|GARFA
|12,92
|7.654.208
|% -9,65
|
|ERSU
|4,18
|63.908.708
|% -9,52
|
|ORCAY
|17,30
|329.862.809
|% -9,19
|
|GARAN
|9,03
|1.268.569.478
|% 2,15
|
|THYAO
|13,84
|1.031.872.676
|% 0,44
|
|KOZAL
|96,30
|455.085.435
|% 2,07
|
|TUPRS
|111,90
|436.558.147
|% -0,89
|
|SISE
|8,09
|425.562.323
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,38
|395.376.534
|% 1,71
|
|GARAN
|9,03
|1.268.569.478
|% 2,15
|
|AKBNK
|5,22
|411.571.340
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,79
|135.870.285
|% 0,56
|
|THYAO
|13,84
|1.031.872.676
|% 0,44
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8742
|8,8782
|% 0,09
|
|Euro
|10,3206
|10,3473
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,8984
|11,9581
|% -0,56
|
|Frank
|9,4892
|9,5464
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3577
|2,3695
|% 0,05
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-6,75
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,54
|
|Cumhuriyet
|3.283
|3.333
|8,00
|
|Tam
|3.264
|3.346
|7,07
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|3,42
|
|Çeyrek
|791
|809
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,54
|-0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,25
|
|B. Petrol
|77,89
|77,89
|-0,46
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:19SAFKR
Yüzde 6.82 oranında artışla 7.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 062, 114 adet işlem
-
17:18EMKEL
Yüzde 7.95 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 901, 656 adet işlem
-
17:17BTCIM
Yüzde 4.06 oranında artışla 12.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 693, 587 adet işlem
-
17:16GUBRF
Yüzde 4.24 oranında artışla 49.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 922, 863 adet işlem
-
17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 73 artarak (% 0.73 ) 1, 490