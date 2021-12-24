***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce 6 Ekim 2021 tarihli özel durum açıklamamızda kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PHILSA) ve Philip Morrissa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş. (PMSA) sermayesinde sahip olduğu payların tamamının Philip Morris Products S.A. ve/veya iştiraklerine devrinin tamamlanması amacıyla Rekabet Kurumu'na müracaat edilmişti. Söz konusu işleme Rekabet Kurulu'nun 24 Aralık 2021 tarihli toplantısında izin verilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986086BIST