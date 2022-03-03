***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2022 16:51
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. (Enerjisa Üretim)'nin 3 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, tamamı 2021 yılı net dönem karından karşılanmak üzere toplam brüt 925.232.120 TL nakit kar payı dağıtılmasına ve kar payı ödemelerinin 4 Mart 2022 tarihinden itibaren yapılmasına karar verilmiştir. Enerjisa Üretim'in söz konusu kar payı ödemesinden Şirketimiz payına düşen 462.616.060 TL tutar 4 Mart 2022 tarihinde tahsil edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006866
BIST
17:252.040
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 53,45
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.047
En Düşük
2.009
17:2514,1248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0350
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
17:2515,7174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0082
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
17:25876,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 3,95
|Açılış
|: 876,21
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,45
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler17:25
|PKENT
|374,00
|21.022.246
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.137.569.830
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|514.668.493
|% 9,96
|
|IPEKE
|14,92
|166.090.628
|% 9,95
|
|AKFGY
|3,25
|143.169.114
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|KONKA
|10,47
|141.003.357
|% -5,51
|
|KUYAS
|5,45
|21.633.591
|% -5,05
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|KRDMD
|13,54
|3.680.140.515
|% 5,29
|
|THYAO
|26,30
|2.892.956.082
|% 1,23
|
|EREGL
|36,54
|2.304.403.296
|% 5,97
|
|ASELS
|24,10
|1.897.629.002
|% 4,97
|
|GARAN
|11,79
|1.558.470.500
|% 1,46
|
|KRDMD
|13,54
|3.680.140.515
|% 5,29
|
|YKBNK
|3,68
|657.208.102
|% 0,82
|
|PETKM
|7,94
|1.162.256.214
|% 3,93
|
|GARAN
|11,79
|1.558.470.500
|% 1,46
|
|DOHOL
|2,65
|332.720.720
|% 2,71
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1130
|14,1248
|% 0,25
|
|Euro
|15,6525
|15,7174
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,8330
|18,9274
|% 0,06
|
|Frank
|15,2863
|15,3784
|% 0,26
|
|Riyal
|3,7489
|3,7677
|% 0,13
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|3,13
|
|Altın Gr.
|875
|876
|3,29
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,43
|
Seans Raporu
17:25
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-
17:40EREGL
Yüzde 6.15 oranında artışla 36.60 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 406, 652 adet işlem
-
17:39DAGI
Yüzde 7.17 oranında artışla 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 445, 641 adet işlem
-
17:38IPEKE
Yüzde 9.95 oranında artışla 14.92 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 451, 098 adet işlem
-
17:37OZGYO
Yüzde 8.79 oranında artışla 1.98 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 446, 605 adet işlem
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 68 artarak (% 2.98 ) 2, 304