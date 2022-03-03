***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. (Enerjisa Üretim)'nin 3 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, tamamı 2021 yılı net dönem karından karşılanmak üzere toplam brüt 925.232.120 TL nakit kar payı dağıtılmasına ve kar payı ödemelerinin 4 Mart 2022 tarihinden itibaren yapılmasına karar verilmiştir. Enerjisa Üretim'in söz konusu kar payı ödemesinden Şirketimiz payına düşen 462.616.060 TL tutar 4 Mart 2022 tarihinde tahsil edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006866BIST