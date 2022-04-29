***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSabancı Topluluğu'nda yeni nesil teknolojilere dayalı iş modellerine odaklanılarak dijital dünyada global bir oyuncu yaratılması amacıyla, Şirketimizin tek ve kurucu ortak olarak Hollanda'da kurmuş olduğu Dx Technology Services and Investment BV (DxBV) tarafından Dijital pazarlama alanında Türkiye'de faaliyette bulunan SEM İnternet Reklam Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. paylarının %100'ü ve yine dijital pazarlama alanında Türkiye'de faaliyette bulunan Liberdatum İnternet Reklam Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. paylarının %100'ü, satınalma ve kapanış işlemleri gereğince çeşitli düzeltmelere tabi olmak üzere, toplam 13,5 milyon USD bedelle satın alınmak üzere şirketlerin mevcut ortakları ile pay alım-satım sözleşmesi imzalanmıştır.Ayrıca, siber güvenlik alanında Orta Doğu, ABD, Avrupa ve Asya pazarlarında faaliyette bulunan Radiflow Ltd. paylarının %100'ü satın alınmak üzere şirketin mevcut ortakları ile pay alım-satım sözleşmesi imzalanmıştır. Anlaşmaya göre, ilk etapta hem mevcut ortaklardan hem de Radiflow tarafından 2022 yılında yapılacak sermaye artırımından pay edinimi suretiyle, kapanış tarihi itibarıyla Radiflow'un %51'lik sermaye payı, satınalma ve kapanış işlemleri gereğince çeşitli düzeltmelere tabi olmak üzere, toplam 31,1 milyon USD bedelle satın alınacaktır. Sözleşmedeki koşulların gerçekleşmesine bağlı olarak, Radiflow'un 2023 ve 2024 yıllarında yapacağı toplam 14 milyon USD tutarındaki ilave sermaye artışlarından pay edinimi ve satıcılara ait geriye kalan payların satın alınması suretiyle, şirket sermayesindeki payın %100'e kadar artırılması hedeflenmektedir.Söz konusu şirket satın almalarına ilişkin kapanış işlemlerinin, gerekli yasal izin ve onayların alınması şartıyla, 2022 yılı üçüncü çeyrek sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir. DxBV'nin gerçekleştirmeyi planladığı yatırım projelerinin seyrine bağlı olarak, öngörülen büyümesini desteklemek üzere mevcut 10 milyon USD olan sermayesinin 120 milyon USD'ye çıkarılması hedeflenmektedir.Konuyla ilgili gelişmeler kamu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025339BIST