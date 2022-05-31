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***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.05.2022 18:15
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sabancı Topluluğu'nda yeni nesil teknolojilere dayalı iş modellerine odaklanılarak dijital dünyada global bir oyuncu yaratılması amacıyla, Şirketimizin tek ve kurucu ortak olarak Hollanda'da kurmuş olduğu Dx Technology Services and Investment BV (DxBV) tarafından gerçekleştirilmesi planlanan şirket satın almaları hakkında Şirketimizin 29.04.2022 tarihli özel durum açıklamasında bilgi verilmişti. Bu kapsamda, siber güvenlik alanında Orta Doğu, ABD, Avrupa ve Asya pazarlarında faaliyette bulunan Radiflow Ltd. sermayesinin %51'ini temsil eden payları, satınalma ve kapanış işlemleri gereğince yapılan düzeltmeler sonrası, toplam 30,5 milyon USD bedelle 30.05.2022 tarihi itibarıyla satın alınmış ve böylece Radiflow DxBV'nin bağlı ortaklığı haline gelmiştir. Diğer yandan, Şirketimizin 29.04.2022 tarihli özel durum açıklamasında bahsi geçen dijital iş kolundaki diğer şirket satın alma süreçleri planlandığı şekilde devam etmekte olup konuyla ilgili gelişmeler kamu ile paylaşılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033653


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Tam 6.457 6.620 17,66  
Yarım 3.121 3.202 8,55  
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