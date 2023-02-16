Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.02.2023 16:00
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığı görevini yürütmekte olan Sn. Hakan Timur, kariyer tercihleri doğrultusunda, 15 Mart 2023 tarihi itibarıyla bu görevinden ayrılacaktır.  Sn. Timur'un istifası ile boşalan İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığı pozisyonuna 15 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. Yeşim Özlale Önen atanmıştır. Sn. Timur, 30 Haziran 2023 tarihine kadar CEO Danışmanı olarak geçiş sürecine destek verecektir. Topluluğumuza yaptığı değerli katkılarından dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, mutluluk ve başarılarının devamını dileriz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114336


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.009
Değişim :  1,17% |  58,11
Açılış :  5.311  
Önceki Kapanış :  4.950  
En Yüksek
5.320 En Düşük
4.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HEKTS 33,66 1.114.136.382 % 10,00  
OYAKC 30,14 217.371.932 % 10,00  
KONYA 3.586,90 19.268.827 % 10,00  
NIBAS 19,04 10.968.982 % 9,99  
KRDMA 19,05 734.519.247 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,8511 18,8563 % 0,04  
Euro 20,1617 20,1710 % 0,06  
Sterlin 22,5891 22,7024 % -0,08  
Frank 20,3014 20,4237 % -0,08  
Riyal 5,0086 5,0337 % -0,01  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.841 1.841 3,25  
Altın Gr. 1.114 1.114 0,23  
Cumhuriyet 7.521 7.635 4,00  
Tam 7.583 7.645 10,00  
Yarım 3.703 3.740 4,00  
Çeyrek 1.852 1.871 3,00  
Gümüş.Ons 21,71 21,73 0,07  
Gümüş Gr. 13,12 13,14 0,01  
B. Petrol 85,56 85,56 0,18  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru