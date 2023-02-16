***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığı görevini yürütmekte olan Sn. Hakan Timur, kariyer tercihleri doğrultusunda, 15 Mart 2023 tarihi itibarıyla bu görevinden ayrılacaktır. Sn. Timur'un istifası ile boşalan İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığı pozisyonuna 15 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. Yeşim Özlale Önen atanmıştır. Sn. Timur, 30 Haziran 2023 tarihine kadar CEO Danışmanı olarak geçiş sürecine destek verecektir. Topluluğumuza yaptığı değerli katkılarından dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, mutluluk ve başarılarının devamını dileriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114336BIST