***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2023 16:00
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığı görevini yürütmekte olan Sn. Hakan Timur, kariyer tercihleri doğrultusunda, 15 Mart 2023 tarihi itibarıyla bu görevinden ayrılacaktır. Sn. Timur'un istifası ile boşalan İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığı pozisyonuna 15 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. Yeşim Özlale Önen atanmıştır. Sn. Timur, 30 Haziran 2023 tarihine kadar CEO Danışmanı olarak geçiş sürecine destek verecektir. Topluluğumuza yaptığı değerli katkılarından dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, mutluluk ve başarılarının devamını dileriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114336
BIST
18:055.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 58,11
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
18:0518,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
18:0520,1710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0128
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,0964
18:051.115,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.115,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.107,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|33,66
|1.114.136.382
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|217.371.932
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|19.268.827
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|10.968.982
|% 9,99
|
|KRDMA
|19,05
|734.519.247
|% 9,99
|
|RODRG
|70,20
|54.365.212
|% -10,00
|
|PNSUT
|51,75
|44.000.354
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.903.025
|% -10,00
|
|EPLAS
|37,26
|33.314.505
|% -10,00
|
|CEOEM
|14,24
|41.170.094
|% -9,99
|
|THYAO
|140,00
|9.267.066.143
|% 0,07
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|TUPRS
|630,40
|6.853.017.181
|% 9,65
|
|ASELS
|56,95
|4.198.997.894
|% -2,15
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|YKBNK
|9,12
|2.061.074.195
|% 2,01
|
|EKGYO
|7,31
|1.526.436.761
|% 1,53
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|KRDMD
|19,23
|3.041.141.670
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8511
|18,8563
|% 0,04
|
|Euro
|20,1617
|20,1710
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,5891
|22,7024
|% -0,08
|
|Frank
|20,3014
|20,4237
|% -0,08
|
|Riyal
|5,0086
|5,0337
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|3,25
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,23
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.583
|7.645
|10,00
|
|Yarım
|3.703
|3.740
|4,00
|
|Çeyrek
|1.852
|1.871
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,73
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,12
|13,14
|0,01
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 120, 66 artarak (% 2.20 ) 5, 602
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKSGY, EPLAS
-
17:59XU100
Endeks 5, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 87, 707.00 milyon TL de
-
17:59SARKY
Yüzde 5.21 oranında artışla 29.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 465 adet işlem
-
17:58MERIT
Yüzde 9.94 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 588, 200 adet işlem