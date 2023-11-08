***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2023 18:42
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30 Eylül 2023 tarihinde sona eren 2023 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin bilgilendirme bülteni Şirketimizin kurumsal yatırımcı ilişkileri websitesinde ( ) tüm paydaşlarımızın incelemesine sunulmaktadır. https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/3c-finansal-sonuc-bilgilendirme-bulteni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216013
BIST
'
18:057.861
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 16,08
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.821
En Yüksek
7.943
18:0528,4916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 28,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
18:0530,5470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0490
|Açılış
|: 30,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,7218
En Düşük
30,3815
18:051.788,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -15,30
|Açılış
|: 1.788,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.786,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|179,30
|1.551.361.033
|% 10,00
|
|ULAS
|17,27
|9.565.214
|% 10,00
|
|FMIZP
|302,50
|35.595.561
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,75
|95.738.791
|% 10,00
|
|INTEM
|294,25
|68.225.547
|% 10,00
|
|MARKA
|34,92
|5.063.435
|% -10,00
|
|UFUK
|110,70
|5.118.437
|% -10,00
|
|EUKYO
|16,05
|9.962.054
|% -9,98
|
|MAALT
|962,50
|267.148.712
|% -9,96
|
|KLNMA
|62,05
|8.683.277
|% -9,94
|
|THYAO
|228,60
|9.052.975.110
|% 1,15
|
|TUPRS
|150,30
|4.765.909.024
|% 0,87
|
|ISCTR
|20,74
|3.647.816.798
|% -3,98
|
|TCELL
|55,35
|3.115.152.536
|% 4,24
|
|YKBNK
|17,03
|2.766.395.484
|% -1,96
|
|EKGYO
|6,94
|1.319.745.851
|% 1,17
|
|ISCTR
|20,74
|3.647.816.798
|% -3,98
|
|ADESE
|2,09
|351.060.485
|% 5,03
|
|ZOREN
|5,43
|915.606.327
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,03
|2.766.395.484
|% -1,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4843
|28,4916
|% 0,00
|
|Euro
|30,5306
|30,5470
|% 0,16
|
|Sterlin
|34,9296
|35,1048
|% 0,02
|
|Frank
|31,5497
|31,7397
|% 0,11
|
|Riyal
|7,5716
|7,6096
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,62
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|871,88
|873,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.053,73
|1.059,48
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,56
|79,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.950,75
|1.951,11
|% 0,66
|