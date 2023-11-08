***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30 Eylül 2023 tarihinde sona eren 2023 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin bilgilendirme bülteni Şirketimizin kurumsal yatırımcı ilişkileri websitesinde ( ) tüm paydaşlarımızın incelemesine sunulmaktadır. https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/3c-finansal-sonuc-bilgilendirme-bulteni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216013BIST