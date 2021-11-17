***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Günlük Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı SAHOL pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek,payların makul değerine kavuşturularak net aktif değer iskontosunun azaltmak,pay sahiplerine daha cazip uzun vadeli bir yatırım imkanı sunmakYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.200.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.750.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarSAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 10.000 0,00049 13,71 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 10.000 0,00049 13,72 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 30.000 0,00147 13,73 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 10.000 0,00049 13,74 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 10.000 0,00049 13,75 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 20.000 0,00098 13,76 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 20.000 0,00098 13,9 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 60.000 0,00294 13,91 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 30.000 0,00147 13,92 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 80.000 0,00392 13,93 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 80.000 0,00392 13,94 -SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 40.000 0,00196 13,95 -Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başl ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978386BIST