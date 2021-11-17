Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

17.11.2021 19:26
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Günlük Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı SAHOL pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek,payların makul değerine kavuşturularak net aktif değer iskontosunun azaltmak,pay sahiplerine daha cazip uzun vadeli bir yatırım imkanı sunmak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.200.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.750.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 10.000 0,00049 13,71 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 10.000 0,00049 13,72 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 30.000 0,00147 13,73 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 10.000 0,00049 13,74 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 10.000 0,00049 13,75 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 20.000 0,00098 13,76 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 20.000 0,00098 13,9 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 60.000 0,00294 13,91 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 30.000 0,00147 13,92 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 80.000 0,00392 13,93 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 80.000 0,00392 13,94 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 40.000 0,00196 13,95 -

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başl ulaşmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978386


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.707
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.707  
En Yüksek
0 En Düşük
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ANGEN 19,29 24.353.581 % 0,00  
ASELS 18,11 607.587.684 % 0,00  
AYDEM 6,52 16.939.851 % 0,00  
CELHA 6,99 22.212.647 % 0,00  
BRKO 0,97 429.285 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 10,6760 10,6953 % 0,59  
Euro 12,0926 12,1241 % 0,67  
Sterlin 14,3245 14,3963 % 0,23  
Frank 11,4225 11,4914 % 0,16  
Riyal 2,8312 2,8454 % 0,26  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.865 1.865 -1,54  
Altın Gr. 648 648 10,73  
Cumhuriyet 4.210 4.273 140,00  
Tam 4.189 4.296 142,84  
Yarım 2.025 2.078 69,09  
Çeyrek 1.015 1.039 34,55  
Gümüş.Ons 25,00 25,02 -0,05  
Gümüş Gr. 8,69 8,70 0,13  
B. Petrol 79,97 79,97 -0,31  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru